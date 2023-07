"Hotel Paradise All Stars" zadebiutował na antenie TVN7 pod koniec maja tego roku. Widzowie mieli okazję ponownie zobaczyć na ekranie swoich ulubieńców z poprzednich edycji. Tym razem twórcy zadecydowali o wyprodukowaniu jedynie 24 odcinków, które są emitowane w czwartki i piątki o godzinie 20:00. Według naszych kalkulacji, finał rajskiego show zbliża się wielkimi krokami.

REKLAMA

Zobacz wideo Nana z Hotelu Paradise o Dorocińskim i Zakościelnym. "Dla mnie to już trochę za starzy"

"Hotel Paradise All Stars". Kiedy wielki finał?

Kiedy możemy się spodziewać ostatniego odcinka "Hotelu Paradise All Stars"? Jeżeli dotychczasowa emisja nie ulegnie zmianie i epizody będą się pojawiać regularnie, w każdy czwartek i piątek, to wielki finał zobaczymy na ekranach 11 sierpnia. Jak będzie wyglądał ostatni odcinek? Zwycięska para stanie na ścieżce lojalności. Każde z nich będzie dzierżyło w dłoni złotą kulę, którą może rozbić na dowolnej kwocie. Wówczas osoba, która to zrobi - zatrzymuje pieniądze dla siebie. Finaliści mogą również przejść przez ścieżkę nie naruszając kuli. Wtedy główną wygraną, 100 tysiącami złotych, dzielą na pół.

Metamorfozy uczestniczek "Hotelu Paradise". Launo przeszła operację całego ciała

"Hotel Paradise All Stars". Kto wygra program? Nana zabrała głos

Kto stanie na ścieżce lojalności? Widzowie mają już swoje typy i przewidują, że finalistami specjalnej edycji zostaną Grzegorz i Julia. Rąbka tajemnicy na ten temat uchyliła Nana Majos. Fani dopytywali ją na Instagramie o przebieg finału siódmego sezonu "Hotelu Paradise". Jej odpowiedź jest znacząca. "Przewidziałaś, jak będzie wyglądał finał w "All Stars" czy raczej bardzo cię zaskoczył? - chcieli wiedzieć obserwatorzy Nany. "W sumie to nie zaskoczył! Oglądajcie!" - podsumowała była partnerka Łukasza. Jak myślicie, która para ma największe szanse na wygraną?

Hotel Paradise fot. instagram/nanamajos