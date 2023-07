Serial "M jak miłość" nadawany jest niezmiennie na TVP2 od 2000 roku. Na ekranie widzowie mieli okazję śledzić rozwój i dorastanie niejednego młodego aktora. Tak było również w przypadku Katarzyny Cichopek i Marcina Mroczka, którzy od pierwszych odcinków wcielili się w serialowych Kingę i Piotrka Zduńskich. Role dały im przepustkę do show-biznesu. A jak wyglądały początki tego telewizyjnego związku? Od ślubu pary minęło kilkanaście lat!

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek mówi o makijażu na planie "M jak miłość"

"M jak miłość". Kinga i Piotrek pobrali się w tajemnicy. Potem zrobili ślub dla rodziny

Kinga i Piotrek Zduńscy poznali się w liceum i od tamtej pory byli nierozłączni. Z początku bohaterka Katarzyny Cichopek była niewidoma. To nie przeszkodziło jej zakochać się z koledze ze szkoły, który początkowo pomagał jej w nauce. Z czasem między (wtedy jeszcze) Filarską a Zduńskim zrodziło się uczucie. W międzyczasie Kinga dzięki leczeniu odzyskała wzrok, a wkrótce młodzieńcza miłość popchnęła zakochanych do szalonego kroku. Kiedy skończyli 18 lat, w tajemnicy przed rodziną wzięli ślub cywilny. To spowodowało niemałą awanturę w obu domach.

Jakie wykształcenie mają bracia Mroczek? Możecie się zdziwić. Trudny kierunek

"M jak miłość". Tak wyglądał ślub serialowych Zduńskich

Młodzi i zakochani długo musieli tłumaczyć się przed rodzicami z podjętej decyzji. Z czasem jednak rodzina zrozumiała, że tych dwoje traktuje wspólną przyszłość poważnie. Zamieszkali razem dopiero, kiedy zaczęli studiować. Wówczas wyjechali z Gródka. Jednak Kinga i Piotrek Zduńscy za jakiś czas wyprawili ślub kościelny, na który tym razem zaprosili całą rodzinę. Ceremonia odbyła się w 725. odcinku "M jak miłość". Zdjęcia kręcono w 2009 roku. Pogoda na ślub co prawda nie była wymarzona, ale Mostowiakowie i Filarscy cieszyli się, że tym razem mogą uczestniczyć w sakramentalnym "tak" małżonków. Ci zrezygnowali jednak z hucznego wesela. Zamiast tego po uroczystości spędzili romantyczne chwile tylko we dwoje w swoim domu przy Deszczowej. Zdjęcia z tego wyjątkowego dnia w serialu znajdziecie w naszej galerii w górnej części tekstu.

'M jak miłość'. Kościelny ślub Kingi i Piotra Zduńskich fot. 'M jak miłość'/TVP2