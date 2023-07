"Milionerzy" od lat cieszą się w Polsce niesłychaną popularnością. Widzowie z zaciekawieniem śledzą kolejne poczynania uczestników w niełatwej walce o milion złotych. W 642. odcinku teleturnieju na fotelu naprzeciwko prowadzącego Huberta Urbańskiego zasiadł pan Mateusz Szczepara, programista z Krakowa. Uczestnik kontynuował grę. W poprzednim epizodzie zdążył odpowiedzieć na jedno pytanie, wykorzystując przy tym koło ratunkowe. Jak się okazuje, kolejne zagadnienie nie było łatwiejsze. Pozostałe koła bardzo szybko się przydały.

"Milionerzy". "Awanturka to pasta:"

Hubert Urbański odczytał pytanie oraz możliwe opcje. Uczestnik miał do wyboru cztery odpowiedzi:

A. polerska

B. cukrowa

C. do butów

D. do kanapek

Pan Mateusz nie był zbytnio zadowolony, gdy usłyszał to pytanie. Nie ukrywał, że raczej nie zna na nie odpowiedzi. Mimo to nie chciał korzystać z pomocy. Wahał się między odpowiedzią A. i C. Stwierdził, że one są najbardziej prawdopodobne.

'Milionerzy'. Odc. 642 screen player.pl

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie

W związku z nieustępującymi rozważaniami mężczyzna w końcu zdecydował się na wykorzystanie koła. Poprosił o "pół na pół". Po odrzuceniu dwóch błędnych odpowiedzi uczestnik dalej nie był do końca przekonany. Chwilę po kolejnym zastanowieniu poszedł na całość i wykonał telefon do przyjaciela. Po drugiej stronie słuchawki czekała na niego koleżanka. Pani Alicja zasugerowała mu, że poprawną odpowiedzią może być D. Uczestnik postanowił pójść tym tropem i poprosił o zaznaczenie właśnie tej odpowiedzi. Jak się okazało, była ona poprawna. Pan Mateusz zgarnął gwarantowaną kwotę tysiąca złotych i mógł kontynuować grę.

W 640. odcinku "Milionerów" pojawił się pan Rafał. Mężczyzna zmagał się z historycznym pytaniem. Jak się okazało, nie była to jego ulubiona dziedzina. Aby odpowiedzieć na pytanie, uczestnik wykorzystał aż dwa koła ratunkowe. Natomiast, w 625. odcinku "Milionerów" o główną nagrodę walczył pan Sławomir. Mężczyzna został zapytany o popularny znak drogowy. Pewny siebie od razu wskazał jedną z opcji. Niestety, tym razem intuicja zawiodła uczestnika. Z pozoru błahe pytanie rozłożyło go na łopatki. Jesteście fanami "Milionerów"? Odcinki można oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 na antenie TVN.