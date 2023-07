Wiktoria Gąsior pojawiła się w czwartej edycji "Hotelu Paradise". Uczestniczka niemal od początku była skłócona z pozostałymi rezydentkami hotelu. Najostrzejszy konflikt Gąsior miała z Launo. Widzowie posądzali Klaudię o psychiczne znęcanie się nad Wiktorią i nastawianie pozostałych uczestników przeciwko bodybuilderce. Po niemal dwóch latach od emisji show, konflikt dziewczyn nadal nie wygasa.

"Hotel Paradise". Wiktoria pozywa Launo. "Ta osoba jest chodzącym zagrożeniem"

Gąsior głośno mówi o krzywdzie, jakiej doznała podczas pobytu w rajskim hotelu. Ostatnio wyznała, że była molestowana przez uczestnika czwartego sezonu. Na te słowa natychmiast zareagowała Launo. Jej wypowiedź nie należy do najdelikatniejszych. "K*rwa, to się nigdy nie skończy. Nasze gołe d**ska i c**ory są w sieci, bo były kamery pod prysznicem i wyraziliśmy na to zgodę, idąc do programu. Ta osoba jest chodzącym zagrożeniem i TVN powinien wyciągnąć do niej pismo i obciążyć karą finansową, która jest w umowie. (...) Ktoś obmacywał? Ona ocierała się o każdego k*tasa, który tam był i myślę, że wszystkie dziewczyny to potwierdzą, jeśli padną oskarżenia" - grzmiała celebrytka na Instagramie.

"Hotel Paradise". Wiktoria pozywa Launo. Sprawą zajmie się sąd

Wiktoria nie zamierza przejść koło tych oskarżeń obojętnie. Influencerka przyznała na instagramowej relacji, że sprawą wpisu Launo już zajmuje się jej prawniczka. Gąsior chce oskarżyć "koleżankę" z programu o zniesławienie. "Ja mam dobre serce i wiele wybaczam. Ale teraz przegięłaś. Odpowiesz za to prawnie".