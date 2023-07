"Dziedzictwo" jest emitowane w TVP1 od 30 marca 2023 roku i przez ten czas zdobyło serca wielu polskich fanów. Serial przedstawia wyjątkową historię miłości bogatego biznesmena i biednej dziewczyny. Młodej parze na ekranie towarzyszy siostrzeniec po tragicznych przejściach - Yusuf. Historia staje się coraz bardziej zawiła, a na jaw wychodzą nieoczywiste fakty z życia bohaterów. Fani jednak będą musieli poczekać na rozwój dalszych wydarzeń. Dlaczego?

Zobacz wideo Tureckie seriale hitem wśród polskich widzów. Od czego zaczął się ten fenomen?

"Dziedzictwo" znika z anteny TVP

Całe szczęście jest to tylko tymczasowa decyzja. Przerwa w emisji potrwa kilka dni, a powodem jest "Tour de Pologne", które w tym czasie będzie transmitować Telewizja Polska. Pierwszy etap wyścigu rozpocznie się w sobotę 29 lipca. To już jubileuszowa, 80. edycja. "Dziedzictwa" nie zobaczymy do czwartku, 3 sierpnia. Co wydarzy się w kolejnych odcinkach? Więcej zdjęć z serialu znajdziesz w galerii na górze strony

"Dziedzictwo". Fani oszaleli na punkcie młodego Yusufa. Jak wygląda poza kadrem?

"Dziedzictwo" co przyniesie odcinek po przerwie?

Jak możemy przeczytać w opisie odcinka: "Sultan rozmawia z Kiraz w areszcie. Oskarża dziewczynę, że zmarnowała Alemu życie i pozbawiła szansy na dalszą karierę. Begüm wykorzystuje nieobecność Alego i chce jak najszybciej odbyć spotkanie z prokuratorem. Ten po zapoznaniu się ze sprawą z początku nie ma dobrych wieści o Kiraz. Tymczasem komisarz odnajduje Doana i każe mu wycofać oskarżenia. Ta informacja w ostatniej chwili dociera do prokuratora i Kiraz zostaje oczyszczona z zarzutów. Seher, Yaman i Yusuf spędzają razem miłe chwile. Nedimowi nie udaje się odwołać zasadzki, jaką zastawił z Yamanem na Seher. Na dziewczynę pada podejrzenie o współpracę z grupą przestępczą". Widzów czekają naprawdę mocne emocje. Emisja odcinka już w piątek 4 sierpnia o godz. 16:05. ZOBACZ TEŻ: "Akacjowa 38". Dojdzie do prawdziwej tragedii. Scenarzyści uśmiercili czołowego bohatera