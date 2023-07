"Magia nagości" to kontrowersyjne show emitowane w Wielkiej Brytanii od 2016 roku. Zasady programu są proste - nadzy uczestnicy zapraszają na randkę kandydata, którego ciało podoba im się najbardziej. Show cieszy się na wyspach niesłabnącą popularnością, a światowe stacje telewizyjne wykupują licencję i tworzą rodzime wersje "Naked attraction". Chociaż wielu widzów chwali twórców formatu za zdrowe podejście do ciała i promowanie idei body positive, to z tą opinią nie zgadzają się niektórzy uczestnicy. Fi, która dwa lata temu wzięła udział w programie, nie wspomina tego doświadczenia najlepiej.

"Magia nagości". Uczestniczka mówi o kulisach show

Fi jest znaną w sieci cosplayerką. Jakiś czas temu postanowiła poszukać partnerki bądź partnera we wspomnianym programie. Uważała, że może to być ciekawa przygoda, niestety, twórcy show mocno ją zawiedli. Influencerka wspomina, że chciała zrezygnować z typowego dla siebie przebrania i przed kandydatami wystąpić zupełnie nago. Prowadzący naciskali jednak na założenie peruki i sztucznych uszu. "Byłam bardzo zawiedziona. Ostatecznie założyłam elfie uszy" - powiedziała na TikToku.

"Magia nagości". Influencerka żałuje wystąpienia w programie. " Nienawidzę wszystkiego, co z tym związane"

Ponadto twórcy "Magii nagości" wycięli fragmenty jej wypowiedzi, w których mówiła o swojej panseksualności i stosunku do rozstępów. Po programie profil Fi na TikToku zaczęli odwiedzać internetowi trolle, którzy obrażali ją w komentarzach. Ich słowa były dla influencerki bardzo bolesne. "Obejrzałam cały odcinek. Czułam się i nadal jestem zniesmaczona całym tym doświadczeniem. (...) Nienawidzę wszystkiego, co związane z tym programem" - mówiła Fi w nagraniu na temat "Magii nagości".