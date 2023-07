"Oppenheimer" - tego filmu nikomu nie trzeba opisywać. Obecnie jesteśmy świadkami bitwy pomiędzy "Barbie" a produkcją Christophera Nolana. O ile ta pierwsza robi naprawdę duży szum medialny i wygrywa pod względem oglądalności, to "Oppenheimer" zbiera zdecydowanie lepsze recenzje. Sporej części fanów już udało się zobaczyć ten wyjątkowy film i w sieci rozpoczęła się dyskusja. Coś jest nie tak z jedną ze scen. Czy twórcy nieświadomie popełnili błąd? Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

"Oppenheimer". Wpadka w scenie z flagą

W jednej ze scen, która przenosi nas do 1945 roku, tytułowy Oppenheimer stoi w tłumie z kilkoma osobami, które machają amerykańskimi flagami. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że liczba gwiazdek na fladze się nie zgadza. W przedstawianym roku amerykańska flaga powinna mieć 48 gwiazdek, ponieważ Alaska i Hawaje stały się stanami dopiero w 1959 roku. Choć nie jest to kluczowy rekwizyt da filmu, to niektórzy fani zwrócili na to uwagę. "Wzór jest inny. Będę tym gościem, który narzekał, że użyli 50-gwiazdkowych flag" - pisze jeden z widzów na Twitterze.

Twórcy celowo zastosowali zabieg z większą ilością gwiazd na fladze?

Podczas gdy jedni argumentują, że gwiazdek powinno być 48, inni zwracają uwagę, że w filmie jest jeszcze jedna scena z 1945 roku, na której liczba ta już jest prawidłowa. Przyczyną może być więc tutaj perspektywa bohaterów. Jak argumentuje jeden z widzów: "Zostało to zrobione celowo, ponieważ kolorowe sceny były z perspektywy Oppenheimera, podczas gdy czarno-białe sceny były z innej perspektywy. Byłoby to wspomnienie Oppenheimera z jego aktualniejszej pamięci, która uwzględnia już flagę z 50 gwiazdkami". Zgadzacie się z taką teorią?