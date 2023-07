Teleturniej "Milionerzy" od lat cieszy się w Polsce niesłabnącym zainteresowaniem. Widzowie z zaciekawieniem śledzą kolejne zmagania uczestników w niełatwej walce o milion złotych. W 640. odcinku na fotelu naprzeciwko prowadzącego Huberta Urbańskiego zasiadł pan Rafał z okolic Warszawy. Mężczyzna ukończył zarządzanie. Obecnie zajmuje się optymalizacją transportu. Pierwsze dwa pytania nie sprawiły uczestnikowi żadnego problemu. Kłopot pojawił się przy zagadnieniu z dziedziny historii.

REKLAMA

Zobacz wideo Pytania, które mocno zaskoczyły uczestników teleturnieju "Milionerzy". Odpowiedzielibyście na nie?

"Milionerzy". Które miasto uratował przed Krzyżakami legendarny piekarczyk?

Hubert Urbański przeczytał pytanie oraz możliwe odpowiedzi. Uczestnik miał do wyboru cztery opcje:

A. Radom

B. Legnicę

C. Elbląg

D. Lublin

Mężczyzna chwilę się zastanowił. Zaraz po tym przyznał jednak, że nie ma pojęcia, jaka jest prawidłowa odpowiedź na to pytanie. Stwierdził, że intuicja podpowiada mu opcję D. Jednak bał się zaryzykować.

'Milionerzy' screen player.pl

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie

W związku z tym, po kolejnym namyśle zdecydował się wykorzystać jedno z kół ratunkowych. Pan Rafał wykonał telefon do przyjaciela, który miał się dobrze znać na historii. Ten zasugerował mu odpowiedź C. Mimo to uczestnik dalej nie miał pewności i wahał się, którą opcję powinien wybrać. Wciąż niezdecydowany zapragnął skorzystać z kolejnego koła. Tym razem poprosił o pomoc publiczność. Ci jak zwykle okazali się być niezawodni. Zdecydowana większość wybrała opcję C. Pan Rafał postanowił pójść tym samym tropem. Całe szczęście, bo jak się okazało, była to poprawna odpowiedź. Uczestnik zdobył dwa tysiące złotych i mógł grać dalej.

"Milionerzy". Uczestniczkę zagięła amerykańska rocznica. Nawet koło nie pomogło

"Milionerzy". Te pytania sprawiły trudności uczestnikom

W 638. odcinku grę kontynuowała pani Agnieszka. Uczestniczka wydawała się być pewna siebie i dość szybko zaznaczała odpowiedzi. Spory problem pojawił się jednak przy pytaniu o Stany Zjednoczone za gwarantowaną sumę 40 tysięcy złotych. Nie pomógł jej nawet telefon do przyjaciela. Ostatecznie zrezygnowała z gry. Z kolei w 625. odcinku "Milionerów" o główną wygraną walczył pan Sławomir. Zapytany o popularny znak drogowy, z przekonaniem od razu wskazał jedną z opcji. Niestety, tym razem intuicja go zawiodła. Z pozoru błahe pytanie pokonało uczestnika. Jesteście fanami "Milionerów"? Odcinki można oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 na antenie TVN.