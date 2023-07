"Milionerzy" to popularny teleturniej prowadzony przez lubianego Huberta Urbańskiego. Jaki czas temu w tym programie wystąpił Wiktor z Krakowa, student historii sztuki, który dzięki swojej wiedzy dobrnął do pytania za 125 tysięcy złotych, ale jak na złość nie umiał na nie odpowiedzieć i musiał skorzystać z jednego z kół ratunkowych, co skończyło się komiczną wpadką.

Utknął na pytaniu za 125 tysięcy złotych. Pomoc przyjaciela skończyła się wpadką

Wiktor bez większego kłopotu dobrnął do dziewiątego pytania za 125 tysięcy złotych, które brzmiało następująco: "Czego liście są owłosione od spodniej strony, podłużne, wąskie i zwężają się na obu końcach?". Student miał do wyboru cztery warianty odpowiedzi:

A. dębu szypułkowego,

B. wierzby białej,

C. kasztanowca czerwonego,

D. lipy szerokolistnej.

Jako że Wiktor nie był w stanie wskazać poprawnej odpowiedzi, postanowił skorzystać z telefonu do przyjaciela. Gdy Kuba, z zawodu lekarz, dowiedział się, na jakim pytaniu utknął student, niespodziewanie zaklął: "O k**wa!", czym rozbawił wszystkich obecnych. Huber Urbański szybko zareagował na wpadkę, mówiąc ze spokojem: "No, dokładnie tak. Poczekaj, ochłoniemy trochę". Po chwili gra wróciła na dobre tory i uczestnik wraz z przyjacielem zaczęli typować odpowiedź.

Wpadka w "Milionerach". Urbański zrobił nadzieję, a potem ją zabrał

Przyjaciel uczestnika zaklął na wizji. Odpowiedzi na pytanie też nie umiał wskazać

Gdy po efektownej wpadce Wiktor odczytał przyjacielowi warianty odpowiedzi, ten nie był w stanie mu nijak pomóc. Student musiał więc radzić sobie sam i w końcu zdecydował się na odpowiedź D. (lipa szerokolistna). Niestety to było ogromny błąd, przez który Wiktor zakończył grę w "Milionerach" z sumą gwarantowaną 40 tysięcy złotych. A jaka była prawidłowa odpowiedź? - B. - wierzba biała.