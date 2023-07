"M jak miłość" od ponad 20 lat cieszy się niebywałą popularnością wśród fanów. Wierni fani od dawna śledzą losy bohaterów w Grabinie. Nie da się ukryć, że nie wszystkie postacie są bardzo lubiane. Pewien duet wyjątkowo nie przypadł telewidzom do gustu. Mowa o Sylwii i Julii, prawniczkach, w które wcielają się Hanna Turnau i Marta Chodorowska. Bohaterki są wyjątkowo irytujące, głównie ze względu na intrygi za plecami Andrzeja. Niedawno Chodorowska opublikowała na profilu na Instagramie wymowny post. Czy to koniec duetu?

"M jak miłość". Co dalej z duetem prawniczek?

Odkąd Julia i Sylwia pojawiły się w "M jak miłość", okazują sobie wsparcie. Nie sposób nie zauważyć, że kobiety są bardzo przebiegłe, a ich decyzje nie zawsze są dobre. Tuż przed wakacjami widzowie mogli zauważyć, że Julia dopiero rozpoczęła swój plan. Na jesień dowiedzą się, co dalej wymyśli była kochanka Andrzeja. Sylwia jeszcze nie wie, że potrafi z niej być niezła manipulantka.

Póki co, nie poznała prawdy o swojej przyjaciółce z branży. Widzowie nie mogą się doczekać, aby zobaczyć, jak cała sprawa się zakończy. Aktorki znane z ról Sylwii i Julii aktywnie działają w mediach społecznościowych. Co jakiś czas odzywają się do fanów na profilach na Instagramie. Niedawno Marta Chodorowska opublikowała wymowny filmik. Było to pożegnanie z Hanną Turnau. Okazało się, że kobieta znika z planu. Czy to decyzja na zawsze? Na szczęście nie. Serialowa prawniczka wyjeżdża na urlop. W czasie wakacji ma przerwę od pracy na planie "M jak miłość".

"M jak miłość". Czy Sylwia odwróci się od Julii? Co stanie się po wakacjach?

Fani zastanawiają się, co będzie dalej z bohaterkami serialu "M jak miłość". Widzowie wiedzą już, że Julia spróbuje upozorować własną śmierć. Będzie chciała wrobić Andrzeja w zabójstwo. Na szczęście, to się nie uda. Prawdopodobnie całe przedsięwzięcie prawniczki pójdzie na marne. Wiadomo jednak, że to nie koniec przygody Chodorowskiej z serialem. Jej postać nadal będzie pojawiać się w produkcji. Z instagramowego profilu aktorki wynika, że Turnau również pojawi się w najbliższych odcinkach. Nie wiadomo jednak, czy serialowe prawniczki dalej będą się przyjaźnić. Jak myślicie, co stanie się w najbliższych odcinkach? ZOBACZ TEŻ: "M jak miłość". Po wakacjach śmierć jednego z bohaterów wstrząśnie całą rodziną. Wiemy kogo