"Akacjowa 38" to hiszpańska produkcja kostiumowa, którą od niedawna możemy oglądać na antenie TVP2. Serial przenosi nas do 1899 roku, gdzie poznajemy losy Carmen - młodej, ciężarnej kobiety mieszkającej pod jednym dachem z mężem, który ma skłonności do przemocy. Pewnego dnia pijany mężczyzna wraca do domu i próbuje zgwałcić swoją żonę, ta uderza go w głowę twardym narzędziem i nakręca spiralę wydarzeń, które widzowie mogą oglądać przez kolejne odcinki.

"Akacjowa 38". Marco przytrafi się coś złego?

W odcinku 149. będziemy świadkami prawdziwej tragedii. Marco usiłując przedostać się do dzielnicy Felipe, zostanie postrzelony przez żandarma i umrze. Chwilę wcześniej mężczyzna opowie Leonor o swojej miłości do Claudii. To jednak nie koniec emocji, jakich doświadczą niedługo widzowie. Celia dozna napadu szału i popadnie w katatonię. Germán zasugeruje, żeby zawieźć ją do sanatorium, gdzie będzie pod opieką lekarzy. María Luisa z kolei przyzna Trini, że kocha Victora. Emisja całego odcinka zaplanowana jest na 7 sierpnia.

"Akacjowa 38". Stan Marco się pogarsza. Czy zdołają go uratować?

"Akacjowa 38". Kiedy i gdzie oglądać?

Serial liczy 1483 odcinki, co oznacza, że emisja potrwa przynajmniej kilka miesięcy. Produkcja zdobyła w Polsce sporą popularność, a fani z niecierpliwością czekają na kolejne odsłony. "Akacjową 38" można obejrzeć od poniedziałku do piątku o godz.18.45. Dla tych, którzy nie zdążyli na emisję premierowych odcieków, albo po prostu chcą przypomnieć sobie pojedyncze odcinki, Telewizja Polska udostępniła serial na TVP VOD. Więcej kadrów z serialu znajdziesz w galerii na górze strony.

