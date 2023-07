Tom i Amira poznali się na planie reality show "40 kontra 20". Program zakończyli jako para, jednak niedługo później okazało się, że ich uczucie nie przetrwało próby czasu. Wygląda jednak na to, że stara miłość nie rdzewieje. W mediach społecznościowych uczestniczki pojawiło się nagranie, które wywołało falę spekulacji.

"40 kontra 20". Tom i Amira wrócili do siebie? To nagranie nie pozostawia wątpliwości

W finale programu Tom i Amira wyglądali na bardzo zakochanych. Fanów pary zaskoczyła więc informacja o rozstaniu. Okazało się, że to uczestniczka reality show odeszła od partnera. "Tom miał niepodomykane sprawy w swojej głowie. Po prostu nie był gotowy na związek ze mną. Musiał najpierw się wyleczyć z poprzedniego związku. Cały czas obiecywał, ale nie dotrzymywał słowa. Musiałam się ewakuować dla dobra swojej psychiki" - zdradziła w rozmowie z dziedobry.tvn.pl. Wszystko wskazuje jednak na to, że mężczyzna uporał się z przeszłością i znów jest z Amirą. Na jej instagramowym profilu pojawiło się zabawne nagranie z udziałem Grabowskiego.

Internauci nie szczędzili zakochanym miłych słów. "Ale jesteście ze sobą? Cudownie! Od początku wiedziałam, że jesteście stworzeni dla siebie!", "Super, że jesteście razem, bije od was taka miłość! Szczęścia życzę", "Uwielbiam was. To, że znów jesteście razem, to najlepsza wiadomość od dłuższego czasu" - czytamy w komentarzach pod nagraniem.

Tom chętnie chwali się w mediach społecznościowych fotografiami swoich pociech. Starszy syn Grabowskiego ma już 23 lata. Jakiś czas temu, z okazji urodzin, uczestnik programu "40 kontra 20" opublikował na instagramowym profilu zdjęcie z Oskarem. Internauci zwrócili uwagę na uderzające podobieństwo panów. "Jak dwie krople wody", "Kopia tatusia, tylko młodsza", "Syn jest bardzo podobny do ciebie" - twierdzili fani.

