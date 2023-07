Teleturniej "Milionerzy" od wielu lat cieszy się w Polsce ogromną popularnością. Widzowie z zaciekawieniem śledzą kolejne losy uczestników w niełatwej walce o milion złotych. W 638. odcinku na fotelu naprzeciwko prowadzącego Huberta Urbańskiego zasiadła pani Agnieszka z Sandomierza. Uczestniczka kontynuowała grę. W poprzednim odcinku udało jej się zdobyć dziesięć tysięcy złotych, a do wykorzystania zostały jej jeszcze dwa koła ratunkowe. Bardzo szybko okazały się potrzebne. Największą trudność sprawiło pytanie związane z historią Stanów Zjednoczonych za 40 tys. zł.

"Milionerzy". Kiedy Amerykanie świętują rocznicę ogłoszonego w 1776 roku aktu?

Hubert Urbański przeczytał pytanie oraz możliwe odpowiedzi. Uczestniczka miała do wyboru cztery opcje:

A. w styczniu

B. w marcu

C. w lipcu

D. w listopadzie

Pani Agnieszka musiała się chwilę zastanowić. Najpierw obstawiała opcję D. Wiedziała, że Amerykanie obchodzą Święto Dziękczynienia w listopadzie. To była pierwsza myśl, jak przyszła jej do głowy. Nie miała jednak pewności, czy idzie dobrym tropem.

'Milionerzy'. Odc. 638 fot. player.pl

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie o rocznicę amerykańskiego święta

Po dłuższym namyśle uczestniczka postanowiła wykorzystać koło ratunkowe i poprosić o pomoc przyjaciela. Pani Agnieszka wykonała telefon do mamy. Ta tylko utwierdziła ją we wcześniejszych przemyśleniach i również zasugerowała opcję D. Później kobieta przypomniała sobie jeszcze o święcie, które Amerykanie obchodzą w lipcu. Wygląda na to, że natłok myśli jeszcze bardziej namieszał jej w głowie. W związku z tym kobieta zdecydowała się nie ryzykować i poprosiła prowadzącego o zakończenie gry. Jak się później okazało, poprawną odpowiedzią na to pytanie było C. Pani Agnieszka opuściła studio bogatsza o 20 tys. zł.

W 625. odcinku "Milionerów" o główną wygraną walczył pan Sławomir. W drugim pytaniu usłyszał zapytanie o popularny znak drogowy. Pewny siebie od razu wskazał jedną z opcji. Niestety, tym razem intuicja go zawiodła. Z pozoru błahe pytanie pokonało uczestnika. W tym samym odcinku do gry przystąpił pan Krzysztof. Mężczyzna mierzył się z niełatwym zagadnieniem w dziedzinie botaniki. Po długich dywagacjach uczestnik raptownie zmienił zdanie i wybrał inną odpowiedź, niż tą, którą typował wcześniej. Nie była to dobra decyzja. Jesteście fanami "Milionerów"? Odcinki emitowane są od poniedziałku do piątku o godzinie 20:55 na antenie TVN.