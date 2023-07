"Akacjowa 38" to hiszpański serial, który cieszy się dużą popularnością w Polsce. Choć jest emitowany od początku 2023 roku, produkcja zebrała już sporą grupę fanów. Dotychczas powstało prawie półtora tysiąca odcinków. Zagraniczna telenowela zdążyła już podbić serca telewidzów. Wkrótce czekają ich emocjonujące zwroty akcji. Sprawdź, czego możesz się spodziewać w najbliższych odcinkach serialu.

REKLAMA

Zobacz wideo Przez 20 lat grał w najpopularniejszych serialach. Jego kariera wybuchła dzięki wąsom

"Akacjowa 38". Co stanie się w najbliższych odcinkach? Czy Marco przeżyje?

W 145. odcinku serialu "Akacjowa 38" Cayetana odwiedza Fabianę. Ta zarzekła się, że nie zdradzi żadnych sekretów. Susana planuje opuścić szpital. Celia zmaga się z atakami halucynacji i agresji. Felipe wciąż stara się dostać do strefy kwarantanny, pomimo tego, że nie jest to możliwe. Stan Marco znacznie się pogarsza. Jego życie wisi na włosku.

W 146. odsłonie telenoweli Trini zaczyna niepokoić się o Celię. Rita przedostaje się do strefy kwarantanny, aby odwiedzić umierającą matkę. Claudio przyznaje się do związku z Markiem. Manuela i German ponownie mają się ku sobie. Juliana zwierza się kobiecie, że ma guza, który może ją zabić. Z tego powodu nie chce wiązać się z Leandrem.

W 147. odcinku "Akacjowej 38" małżeństwo Leonor dobiega końca. Kobieta może liczyć na pocieszenie ze strony Pablo. Viktor nadal czuwa przy łóżku chorej Marii Luisy. Ponadto decyduje się na ważne wyznanie. Susana chce pomagać w szpitalu. Jej zmartwiony syn się temu sprzeciwia. Kobieta jednak wie, że musi wspierać pozostałych chorych.

"Akacjowa 38". Justo odzyska przytomność. Celia będzie w ciąży. Co się wydarzy?

"Akacjowa 38". Hiszpański serial zdobył popularność w Polsce

Wydarzenia, które mają miejsce w serialu "Akacjowa 38" rozpoczynają się w 1899 roku. Carmen jest w ciąży, nie może jednak liczyć na wsparcie męża. Pijany Juno pewnego razu ją atakuje. Carmen broni się, uderzając go w głowę. Jest przekonana, że właśnie pozbawiła go życia. Wraz z matką zakopuje go w lesie. Niedługo później dla Carmen nadchodzi czas rozwiązania. Decyduje się, aby oddać jedyne dziecko do klasztoru. Po tych wydarzeniach główna bohaterka i jej matka postanawiają uciec i rozpocząć nowe życie. Zmieniają imiona na Manuela i Guadalupe. Co będzie dalej? Możecie przekonać się od poniedziałku do piątku o 18:45. Serial emituje stacja TVP2. Więcej kadrów z serialu znajdziesz w galerii na górze strony. ZOBACZ TEŻ: "Akacjowa 38". Celia straci dziecko? Manuela jest prawdziwą matką Inocencji? Widzów czekają zwroty akcji