Premiera tureckiego "Dziedzictwa" odbyła się w 2020 roku. Produkcja cieszy się ogromną popularnością nie tylko w Polsce, ale także za granicą Na kanale TVP1, możemy ją oglądać od 30 marca. Serial przedstawia wyjątkową historię miłości bogatego biznesmena i biednej dziewczyny. Młodej parze na ekranie towarzyszy siostrzeniec po tragicznych przejściach - Yusuf.

Yusuf z serialu "Dziedzictwo". Jak wygląda naprawdę?

Jednym z głównych bohaterów tureckiego serialu jest młody Yusuf. Chłopak musi stawić czoła tragicznym wydarzeniom i jednocześnie sprostać oczekiwaniom swoich opiekunów. W rolę chłopca wciela się młody Berart Rüzgar Özkan. Aktor ma dopiero dziewięć lat, ale już teraz może pochwalić się sporym doświadczeniem. Odtwórca roli Yusufa występował między innymi w reklamach takich marek jak: Philips, Opel czy Beko. Berart ma na swoim koncie także inną wielką produkcję. W 2020 roku zadebiutował w serialu "Trust". Zdjęcia młodego aktora możecie zobaczyć w galerii na górze strony.

O czym jest serial "Dziedzictwo"?

Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje sama wraz z pięcioletnim synem Yusufem we wrogiej rezydencji. Kesver ulega tragicznemu wypadkowi i przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher by ta zaopiekowała się jej synem. Chłopiec z początku nie wie o śmierci swojej matki. Młody Yusuf trafia pod skrzydła swojego wujka Yamana, potężnego biznesmena. To przy nim ma nauczyć się podstawowych zasad i dodatkowo stawić czoła rodzinnym tragediom.

"Dziedzictwo". Kiedy i gdzie oglądać?

Produkcja liczy ponad 400 odcinków, a kolejne sezony wciąż są nagrywane. Serial można oglądać pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku o godz. 16:05 w TVP1. Wszystkie wyemitowane odcinki można znaleźć na stronie TVP VOD. Powtórki w telewizji można obejrzeć od poniedziałku do piątku, o godz. 5:15.