Czym byłby turecki serial bez licznych rozterek miłosnych? W uwielbianym przez widzów "Zakazanym owocu" pokazano niejeden ślub i niejedno rozstanie. Na ślubnym kobiercu wyjątkowo często stawała jedna bohaterka serialu, a dokładniej Yildiz. W trakcie kilku sezonów zdążyła uzbierać cały pęczek byłych mężów.

"Zakazany owoc". Kim jest Yildiz? Jedni ją kochają, inni nienawidzą

Yildiz jest jedną z najistotniejszych postaci, a swoich miłośników zdobyła od samego początku. W pierwszym sezonie Ender zatrudniła piękną dziewczynę jako służącą, by ta uwiodła jej męża i udowodniła, że dopuszcza się zdrady, co miało pomóc jej zachować majątek przy rozwodzie. Sprytna i przebiegła Yildiz wykorzystuje jednak zdobytą od starszej kobiety wiedzę na własną korzyść, a na przestrzeni kolejnych sezonów dopuszcza się kolejnych intryg, oraz uparcie poszukuje księcia na białym koniu.

Niektórzy widzowie zakochali się w sprycie młodej dziewczyny, innych zaś irytują jej poczynania i podejmowane decyzje. Nie da się jednak ukryć, że niezależnie od emocji, którymi darzą ją fani serialu, wzbudza ich całe mnóstwo. Bez Yildiz "Zakazany owoc" nie byłby taki sam i nawet najwięksi przeciwnicy bohaterki zdają sobie z tego sprawę. Sukces postaci jest również zasługą samej aktorki. 33-letnia Eda Ece za rolę w "Zakazanym owocu" otrzymała nagrodę dla "najbardziej wyróżniającej się tureckiej aktorki roku". Co jednak może zdziwić, prywatnie poza aktorstwem jest psycholożką. Ukończyła studia z psychologii na prywatnej uczelni w Stambule, jednak nie pracuje w gabinecie.

Lista mężów szokująco długa. Ile razy Yildiz brała ślub?

Yildiz nie próżnowała od samego początku. Jeszcze w trakcie pierwszego sezonu udało jej się uwieść męża Ender, a co więcej, stanęła z nim przed ołtarzem. Nie był on jednak jej pierwszym mężem. To miano przypadło mężczyźnie o imieniu Kemal, który pojawił się w 45. odcinku serialu. Jego wątek nie trwał jednak zbyt długo, a z czasem całkowicie zniknął ze stron scenariusza. Halit, były mąż Ender, był drugim mężem Yildiz, jednak rozwiedli się w czwartym sezonie, kiedy to mężczyzna postanowił powrócić do byłej żony i wspólnie knuć przeciwko młodej dziewczynie. Umiera on jednak niedługo po wszystkim.

Kolejną miłością Yildiz stał się Cagatay. Jeszcze w tym samym sezonie, w którym blond piękność przeżywała walkę o syna i rozwód z Halitem, bierze cichy ślub z nowo poznanym mężczyzną. Niestety ich szczęście nie trwało długo, ponieważ w kolejnym, piątym już sezonie, Cagatay zakochał się w innej kobiecie. Doprowadziło to do rozwodu zakochanych, jednak Yildiz szybko pocieszyła się w ramionach Doyana, który, co więcej, był ojcem kochanki Cagataya. Najpierw jednak, zanim ożenił się z atrakcyjną blondynką, przebywał w więzieniu. Dlaczego? Otóż niejako wpakowała go tam sama Yildiz, która odkryła, że wypadek samochodowy, który doprowadził do śmierci jej byłego męża Cagataya, był sprawką Doyana. Finalnie jednak zakochują się w sobie i biorą ślub. Niestety również w tej relacji Yildiz nie zaznała szczęścia. Starszy od niej mąż umarł podczas igraszek z własną żoną.