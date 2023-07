Małgorzata Borysewicz wystąpiła w czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony". Na planie hitu TVP poznała swojego obecnego męża, Pawła. Niedawno para świętowała szóstą rocznicę związku. Zakochani doczekali się dwójki dzieci, Blanki i Rysia. Niedawno uczestnicy miłosnego show bawili się na weselu przyjaciół. Wzrok przyciągały ich kolorowe stylizacje.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Małgorzata i Paweł pokazali pokój córki

"Rolnik szuka żony". Małgosia i Paweł szaleją na weselu w oryginalnych stylizacjach. "Najpiękniejsza para"

Małgorzata Borysewicz jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Ostatnio rolniczka pochwaliła się na Instagramie serią fotografii z wesela przyjaciół. Uczestniczka hitu TVP wybrała na tę okazję błyszczącą mini w kolorowe pasy. Stylizację uzupełniła niebieskimi szpilkami z kokardą. Paweł zdecydował się natomiast na oryginalny garnitur w kratkę i szare mokasyny.

Niech ta muzyka w sercach gra… każdego dnia, abyśmy spełniali swoje marzenia dalej, po swojemu, po naszemu - napisała pod postem rolniczka.

Fanom bardzo przypadły do gustu oryginalne kreacje małżonków. W komentarzach zasypali parę komplementami. "Cudowni! Paweł jest dosłownie zapatrzony w ciebie Gosiu i nie dziwię mu się, wyglądasz prześlicznie", "Super wystylizowana para i jak wy do siebie pasujecie wizualnie!", "Najpiękniejsza para, miłość aż kipi z tych zdjęć" - zachwycali się internauci. A wam jak podobają się stylizacje Borysewiczów? Więcej zdjęć uczestników hitu TVP znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Małgorzata powiększyła usta? Fani cały czas dopytują

"Rolnik szuka żony". Małgosia i Paweł świętują rocznicę związku. To podwójnie wyjątkowa data

Małgorzata i Paweł są ze sobą od sześciu lat. 13 lipca obchodzili rocznicę związku. Okazuje się jednak, że to niejedyny powód do świętowania. Tego samego dnia przypadają bowiem urodziny rolniczki. Z tej podwójnej okazji uczestniczka hitu TVP zamieściła na Instagramie wyjątkowy wpis. "Dziś dzień moich urodzin, ale też dzień żony i męża. Nie wiem, czy wiecie, ale jesteśmy z Pawłem razem od 13 lipca 2017 roku. Dokładnie od dnia moich urodzin! To były magiczne urodziny. Dziś po 6 latach mogę śmiało stwierdzić, że od tego momentu wszystko już było magiczne. Mam rodzinę, o której zawsze marzyłam" - napisała Małgosia.

Małgosia i Paweł 'Rolnik szuka żony' Instagram/rolnikwszpilkach