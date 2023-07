Mateusz Borkowski jest znany jako Big Boy z programu "Gogglebox" i nic dziwnego - ważył wówczas dużo więcej niż obecnie, w najgorszym momencie jego waga wyniosła 250 kilogramów i mocno utrudniała mu codzienne życie. Stanowiła też poważne zagrożenie dla jego zdrowia, co sprawiło, że w końcu zawziął się i zawalczył o siebie. Teraz dumnie pokazuje efekty swojej ciężkiej pracy, prezentując się bez koszulki.

REKLAMA

Zobacz wideo Mateusz Borkowski "Big Boy": Po metamorfozie mam większe powodzenie u kobiet

Big Boy z "Gogglebox" na plaży bez koszulki. Jest bardzo dumny z tego, co osiągnął

Mateusz Borkowski zaczął walkę ze znienawidzonymi, zbędnymi kilogramami siedem lat temu i w końcu osiągnął upragniony cel - z ogromnego "Big Boya" zmienił się w szczupłego i zadbanego mężczyznę, który z dumą pokazuje ciało na zdjęciach z wakacji. Opublikował fotografię z letniego urlopu. "Jestem bardzo dumny z tego, że mogę się cieszyć zdrowiem kondycją i świetnym samopoczuciem. P.s moja wisząca skóra serdecznie pozdrawia i też jest ze mnie dumna. [...]" - żartuje w opisie zdjęcia, gdzie również pozdrawia wszystkich fanów.

"Gogglebox". Mateusz Big Boy Borkowski spędza święta z ukochaną w tropikach

Big Boy z "Gogglebox" z dumą pokazuje ciało. Fani są zachwyceni jego przemianą

Ogromna metamorfoza Mateusza Borkowskiego zajęła kilka lat - wprowadził duże zmiany do swojej codziennej diety i znacząco zwiększył aktywność fizyczną. Nie ukrywa, że sporą pomocą była też operacja bariatryczna (zmniejszenie żołądka). Jak sam mówi "odchudzanie nie jest etapem, a decyzją na całe życie". Dzięki temu zyskał duży szacunek wśród internautów, którzy szczerze go podziwiają, za to, czego dokonał. "Wisząca skóra? - symbol twojego zwycięstwa. Matki po porodach też coś o tym wiedzą", "To wymagało wiele pracy i operacji plastycznych. Ale należy się ukłon za długą i zwycięską walkę. Można! Brawo proszę pana", "No i mega. A ja się pocę, żeby cztery kg zgubić. Mocarz z ciebie. Kto nigdy nie był na diecie, nie zrozumie", "Gratulacje! Jesteś inspiracją dla wielu ludzi, a to jest ogromny powód do bycia dumnym z siebie" - pisali zachwyceni formą Big Boya internauci w komentarzach na Instagramie. Więcej zdjęć Big Boya znajdziecie w naszej galerii.