Teresa Lipowska skończyła ostatnio 86 lat. Aktorka wciąż jest aktywna zawodowo i nie myśli o emeryturze. W "M jak miłość" gra od pierwszego odcinka, czyli od 22 lat. Jak sama zapowiedziała w jednym z ostatnich wywiadów - zamierza grać w serialu aż do jego zakończenia. To także sposób, by dorobić, ponieważ otrzymywane z ZUS-u świadczenie nie jest imponujące. Więcej o tym, ile pobiera aktorka pisaliśmy TUTAJ. Grana przez nią postać, Barbara, to już także emerytka. Ile lat ma najstarsza członkini rodziny Mostowiaków? Nie ma tej samej liczby w PESEL-u, a jest odrobinę młodsza.

"M jak miłość". Wiek Barbary Mostowiak przez lata był tajemnicą. Prawda wyszła na jaw

Choć Teresa Lipowska została nie raz mile zaskoczona przez ekipę filmową podczas swoich urodzin, jej bohaterka, Barbara Mostowiak, nigdy nie obchodziła tego dnia w serialu. Wydaje się więc, jakby scenarzyści nie chcieli ujawniać wieku seniorki rodu. Do teraz stanowiło to niemal tajemnicę. Mimo wszystko udało się to ustalić. Jak podaje "Super Express", Mostowiakowa urodziła się w 1940 roku, czyli później niż aktorka, a jej urodziny przypadają na 15 maja. W tym roku skończyła więc 83 lata (o trzy mniej niż Lipowska).

Teresa Lipowska zaczynała długo przed "M jak miłość"

Choć Teresa Lipowska dziś kojarzy się telewidzom głównie z Barbarą Mostowiak, aktorka zagrała w siedemdziesięciu filmach. Do szkoły teatralnej poszła, mając niespełna 16 lat, a cztery lata później była już po studiach. Debiut zaliczyła w 1950 roku w "Pierwszym starcie". Nie wszyscy pamiętają, że Lipowska pojawiła się też w "Klanie". W latach 90., kiedy telenowela weszła na ekrany, aktorka zagrała mgr Helenę Frączak. A to, jak Teresa Lipowska wyglądała w młodości, możecie zobaczyć TUTAJ. Za to więcej zdjęć aktorki w wystrzałowych stylizacjach ze ścianek znajdziecie w naszej galerii na górze strony.