"Milionerzy". Produkcja zaliczyła wpadkę. Żadna odpowiedź nie była poprawna

W "Milionerach" szybko można się wzbogacić, lecz po drodze trzeba przejść przez 12 pytań, które często bywają podchwytliwe. Na szczęście uczestnicy mają do dyspozycji trzy koła ratunkowe - mogą poprosić o pomoc publiczność, wyeliminować dwie z czterech podpowiedzi i zadzwonić do przyjaciela, który w 30 sekund może pomóc przy pytaniu. Tym razem jednak to nie uczestnik, a twórcy się nie popisali. Podczas jednego z odcinków na ekranie podano cztery warianty odpowiedzi, lecz żaden z nich nie był poprawnie sformułowany.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Ohme o hejcie po "Milionerach": Nie zgłosiłam się tam, bo uważam, że jestem omnibusem

"Milionerzy". Żadna z odpowiedzi nie pasowała. Widzowie szybko zauważyli błąd

Uczestnik dobrze poradził sobie z kilkoma pierwszymi pytaniami, aż doszedł do progu 40 tysięcy złotych. Jedno pytanie dzieliło go od sumy gwarantowanej, a brzmiało: "W jakiej dyscyplinie sportowej Halina Konopacka zdobyła dla Polski pierwszy w historii złoty medal olimpijski?"

A) w rzucie dyskiem

B) w karate

C) w surfingu

D) w tenisie stołowym

Uczestnik zaznaczył odpowiedź A, którą uznano za prawidłową i mógł grać dalej. Lecz po emisji odcinka w telewizji widzowie wyłapali kluczową rzecz. "Która odpowiedź jest prawidłowa? Żadna. Rzut dyskiem to nie dyscyplina", "Oczywiście. Każdy rzut to konkurencja. Lekkoatletyka to dyscyplina" - napisali internauci na Twitterze. Zauważyli także błąd językowy. Pytanie powinno brzmieć "w której", a nie "w jakiej".

"Milionerzy". Hubert Urbański źle przeczytał. Uczestniczka odpadła. "Żenujące"

"Milionerzy". Pytanie o olimpijkę wzburzyło widzów

Kibice lekkoatletyki doskonale kojarzą olimpijkę wymienioną w pytaniu. Halina Konopacka jako pierwsza w historii igrzysk zdobyła złoty medal dla Polski. W 1928 roku w Amsterdamie rzuciła dyskiem i wygrała z wynikiem 39,62 m, który był wówczas rekordem świata. Później jeszcze przez dwa lata pozostała niepokonana. ZOBACZ TEŻ: "Milionerzy". Poległ przy pytaniu o znaną piosenkę. Koło ratunkowe nic tu nie dało

'Milionerzy' - żadna odpowiedź nie była poprawna fot. Player.pl