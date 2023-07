Kiedy Alicja Ostolska - serialowa Ala z "M jak miłość" - opublikowała zdjęcia z planu z Krystianem Domagałą, w sieci zawrzało. Widzowie mieli nadzieję, że aktor wróci do produkcji i już wkrótce zobaczymy nowe odcinki z jego udziałem. Szybko okazało się, że aktorka jedynie wspomina pracę na planie z zeszłego roku. Choć emocje początkowo opadły, nie wszystko jest stracone.

"M jak miłość". Mateusz szykuje powrót do serialu? Fani spekulują

Na profilu Krystiania Domagały, seriale "M jak miłość" oraz Alicji Ostolskiej pojawiły się bowiem te same zdjęcia wspominające pracę na planie "M-ki". Fani snują domysły, czy oznacza to powrót aktora do produkcji. Przypominamy, że Domagała grał w serialu od niemowlęcia. Syn Hanki (Małgorzata Kożuchowska) i Marka (Kacper Kuszewski) dorastał na oczach widzów - nic dziwnego, że najwierniejsi fani serialu pragną jego powrotu.

Krystian Domagała odszedł z "M jak miłość" po 19 latach

Domagała odszedł z obsady serialu "M jak miłość" po 19 latach współpracy. Ekipę produkcji określił już jako swoją rodzinę, a serialową seniorkę rodu - Teresę Lipowską - jako trzecią babcię. Aktor pożegnał się z serialem ze względu na plany naukowe - szykował się bowiem do matury. Wśród możliwości dalszej kariery rozważał zarówno aktorstwo, jak i sport. Jak rozwiązano jego nieobecność w serialu? Ukochany wnuk seniorki rodu wypłynął w rejs dookoła świata. Produkcja pozostawiła mu zatem otwartą furtkę do ewentualnego powrotu na ekran. Chcielibyście zobaczyć nowe odcinki "M jak miłość" z udziałem Krystiana Domagały?