Joanna Wielocha to jedna z najpopularniejszych bohaterek serii "Chłopaki do wzięcia". Jej burzliwa relacja z Ryśkiem "Szczeną" Dąbrowskim przerywana pobytami mężczyzny w więzieniu przetrwała kryzysy i para nadal jest razem. To właśnie Rysiek jest słynnym bohaterem show, który ukradł mamie rower. Mimo że już od dawna nie pojawiają się w serii Polsatu, to fani nadal śledzą ich losy. Od początku programu Joanna przeszła ogromną metamorfozę i nie przypomina już dawnej siebie. Ukochana Szczeny wrzuciła do sieci najnowsze zdjęcie i zachwyciła fanów. Zobaczcie, jak teraz wygląda.

"Chłopaki do wzięcia". Joanna przeszła spektakularną metamorfozę

Joanna Welocha i Rysiek Szczena z "Chłopaków do wzięcia" tworzą bardzo burzliwy związek. Para wielokrotnie rozstawała się i wracała do siebie. W pewnym momencie z powodu kłótni w domu ich syna, Marcela, umieszczono nawet w rodzinie zastępczej. "Mała awantura. Przez to zabrali nam dziecko, zadzwonili po policję i wszystko. A, jak widać, jesteśmy cali i zdrowi, nie bijemy się, ktoś nas oskarża o to, że bijemy synka" - wyznał Szczena w rozmowie z reporterką kanału TVreklama na YouTube. Wygląda na to, że sytuacja rodzinna na razie się ustabilizowała. Niedawno Joanna opublikowała zdjęcie ukochanego z synem. Na Facebooku możemy też znaleźć najnowsze zdjęcie bohaterki matrymonialnego show Polsatu. Joanna jest już ekspertem od metamorfoz, bo ma ich na koncie sporo. Od czasu zakończenia programu bardzo się zmieniła. Jakiś czas temu zdecydowała się na współpracę z jednym z gabinetów medycyny estetycznej i relacjonowała, jakie zabiegi przeszła. Ukochana Szczeny od jakiegoś czasu jest złotowłosą blondynką.

"Chłopaki do wzięcia". Fani programu są zachwyceni metamorfozą Joanny

Pod najnowszym zdjęciem opublikowanym przez Joannę Wielochę fani programu "Chłopaki do wzięcia" nie mogli wyjść z podziwu, jak bardzo się zmieniła. Padły także gratulacje dla Szczeny. "Jaka śliczna! Rysiek ma szczęście", "Najpiękniejsza! Kochaj ją, Ryśku" - czytamy w komentarzach. Trzymamy kciuki, aby Szczena doceniał ukochaną, a jak wiemy z ich pełnej wzlotów i upadków historii, nie zawsze tak było. Po jednym z pobytów w więzieniu Ryszard zostawił Joannę.