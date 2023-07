Julia i Grzegorz spotkali się na planie specjalnej edycji "Hotelu Paradise". Wcześniej oboje wystąpili we wcześniejszych sezonach randkowego show. Julia budowała relację z Kamilem, natomiast Grzegorz do szaleństwa zakochał się w Magdzie. Kiedy przylecieli do kolumbijskiego raju, byli już szczęśliwym singlami. Początkowo bohaterka "Hotelu Paradise All Stars" dystansowała się od ekstrawertycznego Grzesia. Ten jednak widział w asertywnej szatynce materiał na idealną partnerkę. Od kilku odcinków widzowie mogą śledzić ciągle rozwijający się związek bohaterów. Gorzkich słów nie brakuje. Wielu fanów formatu twierdzi, że Julia wykorzystuje programowego partnera i traktuje go z góry. Co na ten temat myśli Nana?

"Hotel Paradise". Nana komentuje relacje Grzesia i Julii

Była dziewczyna Łukasza została zapytana o związek Julii i Grzesia przez reporterkę portalu Party. Uczestniczka "Hotelu Paradise" przyznała, że chciałaby, by relacja wspomnianej pary była kontynuowana poza kamerami show. Majos broniła też Julii, która nie cieszy się szczególną sympatią widzów. "Dla mnie ta relacja jest super, jest na pewno szczera, bo i Grzegorz i Julia są bardzo szczerzy wobec siebie. Teksty, które walą w swoją stronę też mnie jakoś nie dziwią, myślę, że to jest normalne. Każdy ma swoje granice, więc jeśli im to odpowiada, to jak najbardziej spoko".

"Hotel Paradise". Nana o komunikacji z Julią. Miała problemy ze zrozumieniem uczestniczki?

Widzów programu w Julii denerwuje jeszcze jedna rzecz. Uczestniczka często mówi w bardzo niedokładny sposób, zwłaszcza, gdy wypije za dużo alkoholu. Producenci w pewnym momencie zdecydowali się dołączać do jej wypowiedzi napisy. Czy Nana także miała problemy ze zrozumieniem partnerki Grzesia? "Ja jak z nią rozmawiam, to wszystko rozumiem. Może to mikrofony nie łapią, ale nie wiem, każdy ma jakieś swoje wady, każdego za coś zhejtują" - twierdzi Nana.

