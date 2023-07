"Akacjowa 38" to serial, który zadebiutował na antenie telewizyjnej dwójki zaledwie kilka miesięcy temu. Hiszpańska produkcja kostiumowa już zdążyła porwać widzów. Dotąd TVP wyemitowała ponad 140 odcinków telenoweli, a przed widzami kolejne emocje. Z opisu nadchodzącego epizodu wynika, że fabuła skomplikuje się jeszcze bardziej. Dramaturgię napędzać będzie relacja Celii i Manuelii oraz uczucie, którym Claudia darzy umierającego Marco.

REKLAMA

Zobacz wideo Te filmy i seriale zobaczymy w maju na Netfliksie

"Akacjowa 38". Streszczenie odcinka 143. Nie zabraknie emocji!

W tym epizodzie rośnie napięcie między Cayetaną a Celią, której nienawiść do Manueli staje się coraz bardziej wyraźna. Claudia spotyka się ze schorowanym Marco i wyznaje mu, że wciąż go kocha. Niestety, ta rozmowa jest podsłuchiwana przez Leonor. Trini z kolei zamierza porozmawiać z Celią. W tym momencie jego stan drastycznie się pogarsza. Celia zastawia pułapkę na Manuelę, zapraszając ją do swojego mieszkania, gdzie ma zamiar ją zabić.

Postarzyliśmy prowadzących "PnŚ". Tak mogą wyglądać za kilka lat

"Akacjowa 38". O czym jest serial? W jakich godzinach jest emitowany?

Akcja "Akacjowej 38" zawiązuje się w momencie, kiedy widzowie poznają Carmen. Jest rok 1899, a ciężarna kobieta tkwi w przemocowym związku. Jedna z kłótni małżonków ma tragiczny finał - kiedy pijany mąż chce zgwałcić Carmen, ta uderza go w głowę. Mężczyzna traci przytomność, a żona jest przekonana, że właśnie go zabiła. Po pogrzebaniu męża Carmen uświadamia sobie, że właśnie zaczęła rodzić. Bohaterka córkę zostawia w klasztorze, sama zaś zatrudnia się jako opiekunka w mieszkaniu przy tytułowej Akacjowej 38. Serial emitowany jest na antenie TVP2 od poniedziałku do piątku o godzinie 18:45. Zdjęcia z planu znajdziecie w galerii na górze strony.