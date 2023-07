Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" dzięki udziałowi w programie Polsatu zyskał sporą popularność wśród widzów. Jak sam przyznaje, jego życie bardzo się zmieniło. "Ludzie podchodzą do mnie na ulicy. Chcą sobie zrobić ze mną zdjęcie, a czasem po prostu porozmawiać i pożartować. Ale odbiór jest pozytywny" - wyjawił w rozmowie z serwisem echodnia.eu. Niedawno uczestnik show wybrał się do Kielc. Powód był wyjątkowy, bo wziął tam udział w kampanii reklamowej popularnej hurtowni w mieście. W tej ekscytującej podróży towarzyszyła mu ekipa programu "Chłopaki do wzięcia", więc z pewnością zobaczymy materiały w którymś z nadchodzących odcinków. Jaruś nie spoczywa jednak na laurach i rozwija także kanał na YouTube, gdzie opowiada o swoim codziennym życiu. Tym razem podekscytowany pokazał swój najlepszy gadżet. Zapnijcie pasy, Jaruś zamierza zostać DJ-em.

"Chłopaki do wzięcia". Jaruś zamierza podbić nowe rynki. "Teraz będzie rewolucja"

Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" na swoim kanale YouTube może pochwalić się sporą liczbą subskrybentów. Konto uczestnika obserwuje już ponad 79 tysięcy internautów. Co znajdziemy na jego kanale? Jaruś pokazuje tam swoje preferencje kulinarne i ulubione gadżety. Uczestnik show Polsatu jest też mistrzem w tworzeniu tytułów. "Dziś na śniadanko najlepszy tost z serkiem i kiełbaską", "Tytuł będzie filmu profesjonalny łańcuszek dobrej jakości", czy "Jestem na fajnej siłowni, teraz sobie ćwiczę" to tylko niektóre z perełek, które tam znajdziemy.

W jednym z najnowszych nagrań Jarek pokazał mikser DJ-ski. "Fajny mam sprzęcik, teraz jestem zadowolony. Będę go testował (...) Teraz będzie rewolucja, będzie szło, jak trza" - podsumował Jaruś. Wygląda na to, że już planuje nową karierę. Uczestnik "Chłopaków doi wzięcia" zapowiedział, że zamierza testować sprzęt i będzie na bieżąco informować widzów o postępach. Wybralibyście się na imprezę z muzyką miksowaną przez Jarusia?

Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" jest jednym z tych szczęśliwców z programu, którym udało się znaleźć drugą połówkę. W 2022 roku wziął ślub z ukochaną Gosią. Niedawno pojawiły się plotki, że nie są już razem. Co na sam zainteresowany? Stanowczo zaprzeczył. "Nie jest to prawda. Wciąż jestem ze swoją żoną" - podkreślił w wywiadzie dla serwisu echodnia.eu. Zdjęcie z uroczystości znajdziecie w galerii na górze strony.