"Rolnik szuka żony" zadebiutował na antenie Telewizji Polskiej w 2014 roku i od razu podbił serca widzów. Do dziś jest jednym z najchętniej oglądanych programów matrymonialnych. Bywa, że uczestnicy, którzy odnaleźli miłość na oczach kamer tak bardzo zżywają się z ekipą, że później zapraszają ich na ślub i uroczystości rodzinne. Marta Paszkin i Paweł Bodzianny od imienia reżysera "Rolnika" nazwali swojego syna, Adama. Niestety fanów formatu obiegła smutna wiadomość. Zmarł jeden z pracujących na planie specjalistów, Zbigniew Woźnicki.

"Rolnik szuka żony". Zmarł członek ekipy filmowej. Zbigniewa Woźnickiego żegnają w sieci

Informację o śmierci Zbigniewa Woźnickiego przekazał w mediach społecznościowych zespół pracujący nad programem. "Przez te wszystkie lata wniosłeś wiele radości i uśmiechu do naszej ekipy. Twoja chęć do pracy i pomocy zawsze będzie w naszej pamięci. Twoja olbrzymia wiedza na temat historii, jaką się z nami dzieliłeś bardzo nam imponowała, a hasło "O Święta Tereso" dalej brzmi w naszych głowach i sercach i będzie przyświecać pamięci o tobie. Już wszyscy dobrze wiemy, że "zupa to musi być zupa, a nie jakiś krem". Żegnamy cię pogrążeni w wielkim smutku. Pozostaniesz w naszych sercach na zawsze. Ekipa Rolnika. RIP Zbigniew Woźnicki" - czytamy na oficjalnym profilu programu na Facebooku.

"Rolnik szuka żony". Zbigniew Woźnicki nie żyje. Widzowie składają kondolencje

Wyrazy współczucia wyrazili także wierni fani "Rolnika". "Bardzo mi przykro", "Jestem w ciężkim szoku...", "Dlatego w życiu są piękne chwile, szkoda że tak krótko trwa" - czytamy w komentarzach internautów. ZOBACZ TEŻ: Ilona z "Rolnik szuka żony" zaapelowała o pomoc. Jej ukochany koń zachorował. "Walka podjęta"