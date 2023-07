Marta Borkowska i Adam Boguta poznali się w programie "Love Island. Wyspa miłości". Randkowe show ich połączyło. Razem doszli nawet do finału, gdzie zajęli trzecie miejsce. Widzowie obserwowali, jak ta dwójka się w sobie zakochuje. Tuż po zakończeniu nagrywek, para chętnie dzieliła się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Planowali także razem zamieszkać. Niespodziewanie z ich profili zniknęły wszystkie romantyczne ujęcia. Okazało się, że doszło do rozstania.

"Love Island". Marta pocieszyła się po rozstaniu z Adamem? Skomentowała

Marta i Adam od razu poinformowali swoich fanów, że nie są już razem. Na ich profilach na Instagramie pojawiły się oświadczenia. Po jakimś czasie w rozmowie z Plejadą Marta wyznała, że Adam się w niej nie zakochał, co bardzo przeżyła. "Zapytałam, czy mnie kocha i nie odpowiedział. Więc dla mnie wszystko było jasne. Nie czuję się dobrze, bo była to dla mnie niespodzianka. Myślałam, że jest między nami okej. Byłam naprawdę zakochana. Nie żałuję tej relacji. To był piękny czas" - zdradziła w wywiadzie. Podkreślała, że z jej strony uczucia były szczere.

'Love Island', Marta fot. Instagram/@marta_lvlfit/screenshot

Od zakończenia związku Adama i Marty minęło kilka miesięcy. Fani zastanawiali się, czy była uczestniczka czuje się już lepiej. Marta aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie zebrała ponad 700 tysięcy obserwujących. Podczas jednej z sesji "Q&A" dostała pytanie, czy nie czuje się samotna, będąc singielką. Odpowiedziała krótko i zwięźle. "Nie" - napisała na relacji. Wygląda na to, że Marta nie przeżywa już rozstania z Adamem. Póki co, u jej boku nie pojawił się nowy partner.

Niedawno Adam Boguta wstawił na profil na Instagramie wymowne zdjęcie. Uczestnik "Love Island" opublikował ujęcie z tajemniczą blondynką. Fani zastanawiali się, czy to czasem nie prowokacja. "To miłość! Żadna prowokacja" - zapewnił pod jednym z komentarzy. Nie wszyscy mu jednak uwierzyli. Część obserwujących stwierdziła, że mężczyzna za szybko się pocieszył po rozstaniu. Byli przekonani, że jego kolejna relacja również szybko się skończy. Nie szczędzili słów. "Z jednego związku w drugi, szok", "Kolejna naiwna". Pozostali wypytywali o Martę. Adam pokusił się o złośliwy komentarz. "A co z Martą?" - zapytała jedna z fanek. "Z kim?" - odpisał uczestnik "Love Island". Obserwatorzy nie byli zachwyceni jego zachowaniem.