Piosenka "Razem" promująca specjalny sezon "Hotelu Paradise" doczekała się teledysku. W klipie pojawili się uczestnicy najnowszej odsłony show. Nie zabrakło Wiktorii Kozar, która po raz pierwszy spróbowała swoich sił jako wokalistka. Zwyciężczyni piątego sezonu randkowego show nie ukrywa, że wizyta w studiu nagraniowym była dla niej ogromnym wydarzeniem. Oprócz Kozar, w piosence usłyszymy głos także innych uczestników "Hotelu Paradise".

"Hotel Paradise". Wiktoria, Blondino i Miłosz nagrali piosenkę na potrzeby najnowszego sezonu

Teledysk do utworu powstał w Kolumbii, gdzie kręcono siódmy i ósmy sezon show. Wiktoria Kozar już w piątej edycji wspominała, w żartobliwym tonie, że jej marzeniem jest nagranie piosenki promującej sezon randkowego show. Chociaż szczerze przyznała, że nie jest utalentowana wokalnie, to bardzo lubi śpiewać. Producenci do nagrania "Razem" zaprosili także Miłosza Pestkę i Łukasza "Blondino" Książkiewicza. Dla mężczyzn nie był to muzyczny debiut.

Wykonawcami utworu są gwiazdy specjalnej, najnowszej edycji „Hotelu Paradise" – Wiktoria Kozar, Miłosz "Miły Mo" Pesta oraz Łukasz "Blondino" Książkiewicz. Męska część tego trio, czyli Miłosz i Blondino, mają już na swoim koncie muzyczne wydawnictwa, a piosenka „Razem" to kolejny krok na ich artystycznej drodze. Natomiast dla Wiktorii jest to debiut wokalny. Jednak wszystko wskazuje na to, że nie będzie to jednorazowa przygoda, gdyż uczestniczka „Hotelu Paradise" chciałaby rozwijać swoją muzyczną pasję - czytamy w opisie teledysku na YouTube.

"Hotel Paradise". Internauci reagują na piosenkę "Razem". Dostało się Wiktorii

Internauci mają mieszane uczucia, jeżeli chodzi o piosenkę "Razem". Jedni doceniają letni i lekki klimat utworu oraz teledysku, drudzy narzekają na majstrowanie przy wokalu Wiktorii, który w rzeczywistości jest o wiele mniej poprawny. Fani "Hotelu Paradise" docenili za to występ Miłosza i "Blondino". Zgodnie twierdzą, że bohaterowie randkowego show powinni kontynuować muzyczną karierę. "Czy to aby na pewno głos Wiktorii? Więcej auto tune'a się nie dało?", "Mega letnie to. Miłosz, twój głos... Blondino petarda! Wika super" - czytamy w komentarzach pod teledyskiem. Jak wam podoba się utwór promujący najnowszy sezon "Hotelu Paradise"?