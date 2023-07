Karina jest jedną z najbardziej charakterystycznych uczestniczek "Chłopaków do wzięcia". Występuje w programie od kilku edycji. Szybko zdobyła popularność, kiedy zaczęła pojawiać się w odcinkach u boku brata, Stefana. Rodzeństwo podkreśla, że jest ze sobą bardzo zżyte, jednak poróżnił ich ostatni związek Stefana z Aldoną. Para ostatecznie się rozstała. Więcej o tym mogliście przeczytać TUTAJ. Choć w życiu rodzinnym Kariny dużo się dzieje, kobieta znajduje czas dla siebie. Ostatnio pochwaliła się efektami sesji zdjęciowej. Na kadrach nie przypomina samej siebie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Love Island". Alicja w ostrych słowach odpowiada fanom, jak pokazano ją w programie

"Chłopaki do wzięcia". Karina odmieniona. Na nowych zdjęciach jest nie do poznania

Karina wzięła udział w sesji zdjęciowej, podczas której przeszła prawdziwą przemianę. Całkowicie zmieniono jej wizerunek. Wystąpiła w długowłosej peruce. Zadbano też o drapieżny look - buty na wysokich obcasach i szorty odsłaniające nogi. Uczestniczka pozuje na tle luksusowych samochodów. Z kolei w innym ujęciu założyła różowy komplet sportowy, który podkreślił figurę. Zdjęcia opublikowała na Facebooku. Internauci nie poznali swojej ulubienicy z programu.

"Chłopaki do wzięcia". Celebryta Jaruś kręci reklamę w Kielcach

Karina, to ty? Jestem w szoku.

Aż zmieniłam okulary. No super wyglądasz, wcale ciebie nie poznałam.

O kurczę, a ja myślałam, że to Sarah Jessica Parker - czytamy w komentarzach.

"Chłopaki do wzięcia". Fanki namawiają Karinę, by zmieniła wizerunek

Fani programu byli tak zachwyceni przemianą Kariny, że zaczęli namawiać ją, by zapuszczała włosy. "Karina, zapuść włosy. Patrz jak długie włosy dodają kobiecości", "Karina, a ty wiecznie mówisz, że ci w długich włosach brzydko! Całkiem przeciwnie widzę. To zdjęcie to jakaś laska, modelka z katalogu, okładki gazety, więc wniosek jeden... zapuszczaj" - oceniły internautki. A wy co sądzicie o takim wizerunku Kariny?