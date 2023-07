Po sześciu edycjach "Hotelu Paradise" twórcy programu postanowili wypróbować nowy format uwielbianego show. Tym razem widzowie mogą oglądać już dobrze znanych uczestników z poprzednich edycji, którzy mimo wszystko pozostali singlami. W "Hotelu Paradise All Stars" znalazły się więc dobrze znane twarze. Czy zamknięcie tych samych ludzi, ale w nieco innym składzie to przepis na sukces? Na razie związków brak, a fani narzekają na nudę. Mimo to co kilka dni do willi dołączają nowi-starzy single. Ostatnio bramę hotelu przekroczyła Kornelia z trzeciego sezonu. Okazuje się, że trochę się zmieniła.

REKLAMA

Zobacz wideo Sylwia Bomba tłumaczy hejt w "Gogglebox": Nigdy nie jadę personalnie

"Hotel Paradise All Stars". Kornelia na starych zdjęciach. Poznacie ją?

27-letnia Kornelia zawitała do programu i od razu dała wyraźnie do zrozumienia, że jest bardziej pewna siebie niż trzy lata temu. Podczas nagrań miała okazję zobaczyć fragment z trzeciej edycji. "Młodziutka Kornelka 24-letnia, powiedziałabym, że słodka, niewinna... Na pewno mam większą pewność siebie, dojrzałość w sobie. Myślę, że cieszę się większym powodzeniem, ale nie jest to kwestia udziału w programie, ale też pracy nad sobą. Bo inni widzą ciebie tak, jak ty sama o sobie myślisz" - powiedziała na wstępie. Fani "Hotelu Paradise" dostrzegli także różnicę w wyglądzie uczestniczki.

Te usta w hotelu to było troszkę too much (za dużo - red.), ale super, że wróciła - napisała internautka na instagramowym koncie uczestniczki.

Zgadzam się. Dobrze, że rozpuściłam - odpowiedziała Kornelia, przyznając, że wcześniej powiększała usta.

"Love Island" jest ustawiony? Uczestniczka "Hotelu Paradise" ma złe wieści

Kornelia z "Hotelu Paradise" zmieniła wizerunek w programie

Choć większość doceniła subtelną zmianę wyglądu, nie zabrakło także nieco bardziej krytycznych słów, że uczestniczka zmieniła się z charakteru. "Nie ta sama osoba niestety. Kornelkę uwielbiałam, ale ze zmianą wizerunku zmiana osoby", "Widać zmianę i to na plus. I dla mnie to super niespodzianka" - czytamy w komentarzach. Kornelia jeszcze kilka lat temu wyglądała o wiele inaczej. Nosiła dużo krótsze włosy i grzywkę. Więcej zdjęć uczestniczki możecie zobaczyć w naszej galerii.