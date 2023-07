Przed nami 19. edycja hitowego programu stacji Polsat, "Twoja twarz brzmi znajomo". Po tym, jak funkcję dyrektora programowego objął Edward Miszczak, stacji nie ominęły \roszady. Jeszcze przed poprzednim sezonem "TTBZ" zwolniona została Katarzyna Skrzynecka, która zasiadała w jury niemal od samego początku trwania show. W przejawie lojalności z aktorką odszedł współprowadzący Piotr Gąsowski, a na jego miejsce wszedł Maciej Rock. Widzowie mogą być spokojni o Macieja Dowbora, stacja potwierdziła obecność prezentera w nadchodzącym sezonie. Wiadomo już, że w 19. edycji zobaczymy zmagania Eweliny Flinty. Pojawiły się informacje, że ma dołączyć do niej Pola Gonciarz i Kuba Szmajkowski. Ujawniono kolejne nazwisko i jest to popularny wokalista.

"Twoja twarz brzmi znajomo" ujawniło nowego uczestnika. Był jurorem w innym show

Na Instagramie programu "Twoja twarz brzmi znajomo" co jakiś czas osłaniane są nazwiska gwiazd nadchodzącej edycji. Tym razem oficjalnie potwierdzono, że w lubianym programie wystąpi pochodzący ze Stanów Zjednoczonych Nick Sinckler. Wokalista ma doświadczenie w tego typu show. Można było oglądać go w "Fabryce Gwiazd", pojawił się jako juror w "Śpiewajmy razem. All Together Now".

Jego artystyczna przygoda rozpoczęła się w Nowym Jorku. Tworzy muzykę, oraz współuczestniczy w wielu artystycznych projektach. Polskiej publiczności dał się poznać w znanym, telewizyjnym programie "Fabryka Gwiazd", gdzie dotarł do finału. Był również jurorem w muzycznym show telewizji Polsat "Śpiewajmy razem. All Together Now". Powitajcie naszego czwartego uczestnika, Nick Sinckler - czytamy na oficjalnym koncie w mediach społecznościowych programu.

Artysta w Polsce poznał obecnego męża i to z miłości do niego pozostał w naszym kraju. W komentarzach fani bardzo entuzjastycznie zareagowali na jego angaż w formacie.

Póki co nie ma również informacji o tym, aby mieli się zmienić jurorzy. Obecnie są to: Małgorzata Walewska, Robert Janowski i Paweł Domagała. Jednak nie można mówić, aby program został nietknięty przez tę niedawną falę roszad. Z show pożegnał się Krzysztof "Kris" Adamski, który od samego początku uczył uczestników choreografii. Wiadomo już, że zastąpi go Maciej Zakliczyński.