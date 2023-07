"Magia nagości" od lat bije rekordy popularności. W każdym odcinku uczestnicy wybierają partnera na randkę na podstawie oceny ciał. Bohaterowie są pokazywani bez cenzury w specjalnie przygotowanych do tego boksach. Jak się okazuje, przeżyć przygodę w programie chcą nie tylko anonimowe osoby, ale i te znane z kolorowej prasy. Anna Richardson to prowadząca brytyjskiej wersji programu "Magia nagości". Prezenterka udzieliła w ostatnim czasie wywiadu, w którym ujawniła, które gwiazdy byłyby skłonne rozebrać się do specjalnego odcinka dla celebrytów.

"Magia nagości". Są celebryci, którzy marzą o udziale w show. Padły nazwiska

Richardson w rozmowie z "The Sun" powiedziała, że czasami podchodzą do niej celebryci, którzy chcieliby obnażyć swoje wdzięki w randkowym programie. Do tej pory zgłosili się: Duncan James z zespołu Blue, prezenterka India Willoughby, prowadząca podkastów Anna Whitehouse. "Ostatnio wpadłam na kilkoro celebrytów, którzy powiedzieli do mnie: Zrobiłbym to" - zdradza Richardson.

Brytyjska wersja "Magii nagości" cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Powstało już osiem edycji i wciąż nagrywane są nowe odcinki. Fani wersji kraju nad Wisłą muszą się jednak obejść smakiem. Polski nadawca ma bowiem spory problem. KRRiT uparcie twierdzi, że emisja show ma naruszać ustawę o radiofonii i telewizji. Nadawca został ukarany, ale nie poddaje się. Więcej na ten temat pisaliśmy pod tym adresem. Chcielibyście zobaczyć nowe odcinki polskiej "Magii nagości"?