"Zakazany owoc" premierę w Turcji miał w 2018 roku, a wkrótce potem pojawił się na polskich ekranach. Od tamtej pory fabuła nie przestaje zaskakiwać. Emocjonalne wątki i miłosne zwroty akcji podbiły serca Polaków. Niestety, jak pisaliśmy ostatnio, jeden z czołowych bohaterów zniknie, a jego wątek dobiegnie końca. Jednak to nie wszystko. W lipcu szykuje się prawdziwy rollercoaster uczuć.

"Zakazany owoc". W serialu wydarzy się tragedia. Widzów czeka kilka nowych wątków

Widzowie będą mogli zobaczyć wypadek Halita Arguna (w tej roli Talat Bulut). Biznesmen spadnie ze schodów, co okaże się śmiertelne w skutkach. Przed śmiercią pokłóci się z żoną, Yildiz (Eda Ece). Wcześniej oskarży ją o romans i pozbawi kontaktów z dzieckiem. Kobieta będzie załamana. Okaże się także, że mężczyzna nie zawarł małżonki w swoim testamencie. Wdowa zostanie z niczym. To jednak popchnie ją do desperackich czynów. Wszyscy zaczną doradzać, by rozglądała się za kolejnym bogatym mężem. I tutaj pojawi się na horyzoncie nowy bohater, rozpoczynając kolejny wątek.

"Zakazany owoc". Nowy związek na horyzoncie i rozstanie

Obsadę serialu zasili Berk Oktay, który wcieli się w potencjalnego kandydata na męża dla Yildiz. Przystojny i majętny Çaataya szybko stanie się obiektem jej zainteresowań, uchodząc za "najbardziej pożądaną partię w Stambule". Ale to nie wszystko. Widzów czeka także bolesne rozstanie u jednej z par. Nastąpi koniec miłości Kayi i Ender. Pojawi się emocjonalny list, w którym mowa będzie o kłamstwach jednej ze stron. To wszystko wydarzy się w odcinkach od 10 do 20 lipca. "Zakazany owoc" można oglądać od poniedziałku do piątku o 17.15 w TVP2.