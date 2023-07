W 632. odcinku "Milionerów" do studia powrócił Andrzej Pawluś, inżynier elektroniki z Warszawy. Uczestnik w poprzednim odcinku teleturnieju zdobył 10 tys. zł., więc zaczął rozgrywkę pytaniem za 20 tys., zł. Szybko przebrnął przez kolejne pułapy gry i po chwili padło pytanie o ćwierć miliona. Tym razem nie znał odpowiedzi i posłuchał intuicji, która niestety go zwiodła. Nawet Hubert Urbański przyznał, że nie miał pojęcia, jaka jest prawidłowa odpowiedź.

REKLAMA

Zobacz wideo Pytania, które mocno zaskoczyły uczestników teleturnieju "Milionerzy". Odpowiedzielibyście na nie?

"Milionerzy". Zaufał intuicji i popełnił błąd

Pan Andrzej przez rozgrywkę przeszedł jak burza. Kiedy dostał pytanie za 125 tysięcy złotych, nie miał już do dyspozycji żadnych kół ratunkowych. Zagadnienie dotyczyło imienia i przydomka polskiego świętego. Hubert Urbański przyznał, że także nie zna odpowiedzi. Gracz postanowił podjąć to ryzyko i zaznaczyć, którąś z opcji na ślepo. Wahał się pomiędzy odpowiedzią "B - Jan Napomucen" i "D - Jan Chrzśiciel". Ostatecznie zaznaczył "D", ale prowadzący szybko poinformował go, że jest to błędny wybór. Poprawna okazała się odpowiedź "A - Jan Kanty". Urodził się w Kętach. Patron Litwy i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Znaliście odpowiedź na to pytanie?

Pierwsze to imię, drugie przydomek polskiego świętego z przełomu XIV i XV wieku:

A. Jan Kanty

B. Jan Napomucen

C. Jan Chrzciciel

D. Jan od Krzyża

'Milionerzy'. Odcinek 632. fot. Player.pl

"Milionerzy". Te pytania sprawiły trudność uczestnikom

W 610. odcinku "Milionerów" wystąpił pan Przemysław. Uczestnik dostał na pozór łatwe pytanie. Hubert Urbański poprosił o dokończenie przysłowia: "Powiedział nam Bartek...". Jak się okazało, na pozór proste zagadnienie sprawiło bohaterowi odcinka ogromne trudności. Na szczęście, drogą dedukcji udało się wybrać prawidłową odpowiedź. W 609. odcinku programu zagościł pan Mateusz. Uczestnik musiał wskazać poprawną odpowiedź na pytanie: O którym polityku Kukiz śpiewał "kiedyś tak kochałem ciebie"? Choć nie wiedział, która z opcji może być poprawna, postanowił zaryzykować. Jak się okazało, była to dobra decyzja. Pan Mateusz mógł kontynuować grę.