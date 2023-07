Paradokumenty, takie jak "Dlaczego ja?" czy "Ukryta prawda", cieszą się niebywałą popularnością wśród Polaków. Podobnie jest w przypadku "Pamiętników z wakacji", które swego czasu gromadziły przed telewizorami setki tysięcy widzów. Fani musieli czekać siedem lat (ostatni odcinek wyemitowano w 2016 roku), aż Polsat ogłosił, że rusza z produkcją nowych odcinków.

"Pamiętniki z wakacji" wracają. "Rozpoczynamy poszukiwania"

Dla widzów to z pewnością radosna nowina. Firma producencka, zajmująca się kręceniem odcinków ogłosiła w mediach społecznościowych, że już wkrótce uwielbiany serial powróci na ekrany. Co więcej, szukają ludzi na casting, więc jest spora szansa jeszcze się załapać. "Już dzisiaj rozpoczynamy poszukiwania naszych wakacyjnych bohaterów do nowych i jeszcze bardziej szalonych historii!" - czytamy na profilu Polot Media na Facebooku. Jak przekazał portal Wirtualne Media, nagrania do nowego sezonu mają trwać od września do października i tak jak poprzednio, akcja będzie działa się na Wyspach Kanaryjskich. Zatem można spodziewać się, że wakacyjne historie roztargnionych Polaków zobaczymy jeszcze w tym roku. Na razie nie wiadomo jednak, który z kanałów Polsatu będzie emitował nowe odcinki.

Dagmara Kaźmierska przed laty wystąpiła w "Pamiętnikach z wakacji". Ma talent?

"Pamiętniki z wakacji" podbiją telewizję jak "mięsny jeż"?

Paradokument doczekał się nie tylko sympatii widzów, ale także z niektórych występujących tam aktorów-amatorów zrobił gwiazdy internetu. Pamiętacie Henryka i Beatkę, którzy wyjechali na Gran Canarię z jego rodzicami i zajadali się "mięsnym jeżem"? Fragment tego odcinka znalazł się wówczas na czwartym miejscu spośród dziewięciu najczęściej oglądanych filmików z YouTube'a. Co więcej, serialowi bohaterowie zaczęli być zapraszani do innych programów telewizyjnych i stali się rozpoznawalni. Niestety, Piotr Wańko, który wcielał się w rolę Henia, zmarł w 2014 roku, w wieku 31 lat.