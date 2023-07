"Magia nagości". Szukali kogoś do trójkąta. Zdradzili, co się stało po programie

"Magia nagości" cieszy się w ostatnich latach tak dużym zainteresowaniem, że doczekała się swojej wersji w wielu europejskich krajach. W każdym odcinku uczestnicy wybierają partnera na randkę na podstawie oceny ciał. Bohaterowie odcinka są bez cenzury pokazywani w specjalnie przygotowanych do tego boksach. Do programu zgłaszają się nie tylko single i singielki, ale i pary. Tak było w przypadku Abbie i Charli'ego, którzy żyją w otwartej relacji, dopuszczającej do zbliżeń z osobami trzecimi.

REKLAMA

Zobacz wideo Zaskakujące wyznania Sylwii Bomby. "Miałam z nim różne fantazje"

"Magia nagości". Poszli na randkę z 22-latką. Zdradzili, co się stało po programie

Abbie i Charlie zapoznali w programie Lizzie, z którą udało im się nawiązać relację i bardzo szybko przejść do sedna. "Lizzie przyjechała do nas na weekend, po czym uprawialiśmy seks. Spotykaliśmy ją jeszcze kilka razy w ciągu następnych sześciu miesięcy, aż do listopada ubiegłego roku. Za każdym razem z nią spaliśmy" - przyznała para w rozmowie dla "The Sun". "Złapaliśmy dobry kontakt i cały czas wymieniliśmy się wiadomościami… Chodziliśmy po ulicy, trzymając się za ręce i wydawało się to normalne. Miło jest mówić o tym wszystkim otwarcie" - skwitowali. Trójkąt nie przetrwał jednak próby czasy i wkrótce stracili ze sobą kontakt.

Sylwia Bomba komentuje aferę alimentacyjną Mrozowskiej. "Nie powinno się..."

Co z polską edycją "Magii nagości"?

Brytyjska wersja "Magii nagości" cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Powstało już osiem edycji i wciąż nagrywane są nowe odcinki. Fani polskiej wersji muszą się jednak obejść smakiem. Choć produkcja podjęła się kręcenia odcinków na zamówienie telewizji Zoom TV, to wiosną 2023 ogłoszono, że kolejny, czwarty sezon już nie powstanie.