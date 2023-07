Mikołaj Roznerski dał się poznać szerszej publiczności jako aktor występujący w "M jak miłość". Fani pokochali go za rolę Marcina Chodakowskiego. Roznerski rzadko wypowiada się na temat życia prywatnego. Niewiele osób wie, że mężczyzna zmaga się z pewnymi problemami. Niedawno podzielił się z widzami swoją poważną diagnozą. Okazało się, że zaburzenie utrudnia mu codzienne funkcjonowanie.

Mikołaj Roznerski z "M jak miłość" usłyszał diagnozę

Mikołaj Roznerski postanowił przerwać milczenie. Za pomocą mediów społecznościowych wyznał, że cierpi na zespół neurorozwojowych zaburzeń psychicznych. Aktor na co dzień jest osobą energiczną i pełną życia. W końcu zdecydował się jednak zdradzić, z czego to wnika. "Muszę wam powiedzieć, że mam ADHD i trudno jest mi się skupić na czytaniu, bo po sześciu stronach się wyłączę i muszę czytać od początku, żeby znowu utrwalić to, co przeczytałem" - wyznał na profilu na Instagramie.

Mikołaj Roznerski dodał, że ADHD przeszkadza mu w utrzymaniu koncentracji podczas pracy. Z tego powodu z trudnością przychodzi mu przyswajanie długich scenariuszy. Warto jednak podkreślić, że zaburzenie nie jest chorobą. Osoby dotknięte przypadłością charakteryzują się między innymi pobudzeniem czy wzmożoną impulsywnością. Zazwyczaj zaburzenie diagnozuje się u dzieci. U aktora "M jak miłość" wykryto je, gdy był już dorosły. Roznerski pozostałe szczegóły zachował dla siebie.

Mikołaj Roznerski w dzieciństwie borykał się z problemami zdrowotnymi

To nie koniec problemów zdrowotnych Mikołaja Roznerskiego. W dzieciństwie aktor zmagał się z zaburzeniami odżywiania. Gdy miał 13 lat, jego rodzice się rozwiedli. Wówczas rozpoczął się dla niego ciężki okres. Wszystko się nasiliło, gdy poszedł do liceum. "Wstydziłem się domu: starego, poniemieckiego, zbudowanego w 1860 roku. Na podwórku stała nyska. Z jej powodu też czułem się gorszy. Kiedy tata zawoził mnie do szkoły, zawsze prosiłem, żeby zatrzymywał się ulicę dalej" - wyznał w jednym z wywiadów.

Dodatkowym problemem była także nadwaga. Intensywne odchudzanie doprowadziło do anoreksji. "Uznałem, że to dobry kierunek i zacząłem liczyć kalorie" - przyznał aktor. Obecnie Roznerskiemu udało się wygrać z chorobą. Kilka lat temu wyznał, że ma świadomość tego, jak ważne jest dbanie o zdrowie. ZOBACZ TEŻ: Wiemy, jak rozstrzygnie się wątek Izy i Marcina w "M jak miłość". Mikołaj Roznerski niechcący się wygadał