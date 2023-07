Fanom serialu dokumentalnego "Chłopaki do wzięcia" z pewnością nie trzeba przedstawiać Jarusia. Dzięki udziałowi w programie zyskał rozpoznawalność i popularność w sieci. Jego konto na kanale YouTube obserwuje już ponad 76 tysięcy ludzi. To właśnie tam możecie obejrzeć wycieczkę Jarusia na skuterze, kosmetyczne polecenia w filmie "najlepsze perfumy jakościowe", czy przepis na pyszny makaron z truskawkami. Niedawno pojawiły się plotki, że uczestnik rozstał się z ukochaną żoną. Co na to sam zainteresowany? W rozmowie z serwisem echodnia.eu odniósł się do tych rewelacji.

"Chłopaki do wzięcia". Kariera Jarusia się rozkręca. Pojechał do Kielc z ważną misją

Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" odwiedził ostatnio Kielce. Bohater matrymonialnego show miał ważną misję, bo nagrywał tam reklamę w kieleckiej hurtowni MAG-CHEM. Wygląda na to, że jego kariera się rozkręca. Podczas wyjazdu towarzyszyła mu też ekipa Polsatu, więc materiał z pewnością pojawi się w jednym z odcinków. Jak się okazuje, nie jest to pierwsza wizyta Jarka w tym mieście. "W Kielcach byłem już kilka razy. Odwiedziłem też Chęciny. Znam tu pizzerię „La Casa" i bardzo mi w niej smakowała pizza. Podoba mi się u was, jest bardzo miło" - podsumował w rozmowie z serwisem echodnia.eu.

'Chłopaki do wzięcia'. Jak mieszka Jaruś? fot. screen youtube.com/ jarek Mergner chłopaki do wziecia

Jarek jest jednym z tych szczęśliwców z "Chłopaków do wzięcia", którym udało się odnaleźć miłość. W 2022 roku wziął ślub z ukochaną. Niedawno pojawiły się jednak plotki, że w ich małżeństwie się nie układa i nie są już razem. Jarek krótko to skomentował. "Nie jest to prawda. Wciąż jestem ze swoją żoną" - podkreślił w wywiadzie dla serwisu echodnia.eu.

"Chłopaki do wzięcia". Jaruś o popularności po programie

Jarek jest jednym z najbardziej rozpoznawanych uczestników serii "Chłopaki do wzięcia". Jak sam przyznaje, jego życie po programie bardzo się zmieniło. "Ludzie podchodzą do mnie na ulicy. Chcą sobie zrobić ze mną zdjęcie, a czasem po prostu porozmawiać i pożartować. Ale odbiór jest pozytywny" - wyjawił w rozmowie z serwisem echodnia.eu.