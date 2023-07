Jagoda Gromala to uczestniczka siódmej odsłony "Love Island". Po wystąpieniu w matrymonialnym formacie bohaterowie zyskali niemałą popularność. Choć finałowy odcinek jest już dawno za nami, to widzowie wciąż interesują się, co u nich słychać. Jagoda na Wyspie Miłości nie zagościła długo, ale zdążyła przekonać się, czym jest sława. Gromala aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie stara się na bieżąco trzymać kontakt z widzami i udostępniać im nowe relacje. Ostatnio pochwaliła się efektami wizyty u fryzjera.

Jagoda z "Love Island" przeszła metamorfozę. Nie poznacie jej

"Cześć skarbki moje kochane, witam was z Łodzi. (...) Będziemy sobie czarować coś wspaniałego na moich włoskach, więc obserwujcie, bo będzie wspaniała metamorfoza" - zapowiedziała Jagoda w jednej ze swoich relacji. Niedługo później pokazała efekty przemiany. Celebrytka wyszła od stylisty z całkowicie nowym kolorem włosów. Na próżno szukać już w jej czuprynie blond kosmyków. Uczestniczka "Love Island" postawiła tym razem na głęboki, ciemny brąz. "Nowe włosy, nowa ja, nowy etap w życiu" - skwitowała dumna.

Jagoda z "Love Island" lubi medycynę estetyczną

Jagoda lubi eksperymentować ze swoim wyglądem. Kiedy pojawiła się w "Love Island" bez ogródek zaznaczyła, że było jej dane korzystać z dobrodziejstw medycyny estetycznej. Wówczas wyszło na jaw, że zdecydowała się na operację powiększenia biustu. Na tym jednak nie poprzestała. Uczestniczka regularnie powiększa również usta, do czego otwarcie się przyznaje. Ostatnio dla porównania dodała swoje stare zdjęcie.