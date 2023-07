Trwają powtórki odcinków "Milionerów". Tym razem widzowie ponownie mogli obejrzeć odcinek 630. W tej odsłonie wystąpiła pani Patrycja Burchardt z Gorzowa Wielkopolskiego. Uczestniczka spełnia się jako asystentka w sądzie, ale niebawem planuje otworzyć własną kancelarię. Wiedza prawnicza nie przydała jej się jednak w grze o milion złotych. Jak sobie poradziła?

REKLAMA

Zobacz wideo Pytania, które mocno zaskoczyły uczestników teleturnieju "Milionerzy". Odpowiedzielibyście na nie?

"Milionerzy". Padło pytanie o utwór Mickiewicza

Pani Patrycja początkowo nie napotkała większych problemów w wybieraniu poprawnej odpowiedzi. W szybkim czasie zgromadziła sumę 20 tysięcy złotych. Niestety, trudności pojawiły się przy pytaniu za 40 tysięcy złotych. Brzmiało: "Wódz to był wielkiej mocy i sławy" - tak Mickiewicz wychwalał bohaterstwo. Dla uczestniczki zostały przygotowane cztery możliwe warianty.

A. Bohdana Chmielnickiego

B. Romualda Traugutta

C. Tadeusza Kościuszki

D. Emilii Plater

Uczestniczka nie ukrywała, że nie wie, która z opcji może być poprawna. Mina natychmiast jej zrzedła. Po dłuższym namyśle wciąż nie wiedziała, co wybrać. Postanowiła przeanalizować każdą odpowiedź po kolei.

"Milionerzy". Uczestnik poległ na banalnym pytaniu. Był pewny odpowiedzi

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie

Pani Patrycja stwierdziła po chwili, że być może chodzi o opcję "C.". Na tym jednak nie skończyły się rozważania bohaterki odcinka. Kobieta pomyślała, że może chodzić o Emilię Plater, pomimo męskiej formy w sformułowaniu Mickiewicza. Choć uczestniczka miała do dyspozycji ostatnie koło, postanowiła z niego nie korzystać. Wróciła do pierwszej myśli i definitywnie zaznaczyła opcję "C.". Niestety, intuicja ją zawiodła. Okazało się, że poprawną odpowiedzią była "D.". Pani Patrycja musiała pożegnać się z programem z gwarantowaną sumą tysiąca złotych. Nie kryła smutku.

'Milionerzy'. Odc. 630 fot. screen player.pl

"Milionerzy". Ciekawe pytania z poprzednich odcinków

W 629. odcinku "Milionerów" uczestnik nie miał dużego szczęścia. Gdy wybrał jego zdaniem poprawną odpowiedź, uzyskał informację, że przechodzi do następnego etapu gry. Jak się jednak okazało, Hubert Urbański pomylił się i źle przeczytał dobrą opcję. Niestety, pan Maciej musiał pożegnać się z programem. W 628. odcinku show wystąpił pan Mikołaj. Początkowo nie napotkał większych problemów. Trudności sprawiło mu dopiero pytanie o kokornak. Bohater odcinka postanowił zaryzykować i zaufać swojej intuicji. Ta niestety go zawiodła. Pan Mikołaj odpadł gry z sumą gwarantowaną. ZOBACZ TEŻ: "Milionerzy". "Rycerz to człowiek miecza. A snycerz?". Uczestnik za szybko się ucieszył. Po chwili mina mu zrzedła