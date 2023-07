Choć Sandrze Dorsz i Mateuszowi Świerczyńskiemu nie udało się wygrać siódmej edycji "Love Island", ich uczucie po programie wydawało się już kwitnąć. Relacja zakochanych w trakcie show rozwijała się w zawrotnym tempie. Uczestniczka zdecydowała się nawet wyznać partnerowi miłość. Wiele wskazywało na to, że także po zakończeniu zdjęć będą razem. Zapewniali przed kamerami, że są w sobie zauroczeni, pojawiali się na imprezach, a w mediach społecznościowych publikowali wspólne materiały. Wygląda jednak na to, że ich relacja odeszła już do przeszłości. Fani programu mają na to niezbite dowody.

Mateusz i Sandra z "Love Island" się rozstali? Internauci mają dowody

Niepisaną tradycją jest, że fani "Love Island" śledzą dalsze losy uczestników po zakończeniu emisji show. Nic dziwnego, że pod lupę wzięli również związek Sandry i Mateusza. Ich uwadze nie umknął fakt, że z profili uczestników zniknęły wszystkie wspólne kadry. Co więcej, fani "Love Island" odkryli, że Mateusz i Sandra nie śledzą się już wzajemnie na Instagramie. Wiele wskazuje na to, że ich relacja nie przetrwała próby czasu... Obydwoje do tej pory nie odnieśli się jednak do domysłów fanów.

"Love Island". Agata i Hubert z siódmej edycji także nie są już razem. Wydali oddzielne oświadczenia

Niestety spekulacji o końcu relacji par z siódmej edycji "Love Island" jest więcej. W ostatnim czasie na Instagramie Agaty i Huberta pojawiły się oświadczenia dotyczące rozpadu ich związku. O tym, że para przeżywa kryzys, spekulowano już od pewnego czasu. 19 czerwca uczestnik "Love Island" zamieścił na Instagramie wiadomość do fanów, w którym poinformował, że drogi jego i Agaty już się rozeszły. "Nasza relacja pod kątem emocjonalnym zawsze była tylko dla nas, a wam pokazywaliśmy te miłe, wspólne chwile, które nie naruszały naszej prywatności. Niestety nasz związek dobiegł końca" - pisze Hubert. "Różnice charakterów, temperamentu i oczekiwań co do związku były dla nas nie do przeskoczenia, mimo szczerych chęci" - dodała w swoim oświadczeniu Agata.