Za nami powtórka 629. odcinka "Milionerów". Ta odsłona słynnego programu z pewnością zaskoczyła niejednego widza. Tym razem w studio zagościł pan Maciej Polak z Jaworzna. Uczestnik z wykształcenia jest prawnikiem. Na co dzień zajmuje się jednak sportem. Bohater odcinka jest instruktorem kite-surfingu oraz narciarstwa. Niestety, wiedza z tej dziedziny nie przydała mu się w walce o milion złotych. Zobacz, jak sobie poradził z różnymi kategoriami.

"Milionerzy". Czym jest snycerz? Uczestnik nie wiedział

Pierwsze pytanie nie sprawiło panu Maciejowi żadnych problemów. Niestety, ten stan nie trwał długo. Trudności pojawiły się przy pytaniu o dwa tysiące złotych. Na szczęście po raz kolejny publiczność okazała się niezawodna. Pan Maciej mógł kontynuować grę. Nie był to jednak koniec problemów. Ciekawe okazało się kolejne pytanie. Brzmiało: "Rycerz to człowiek miecza. A snycerz to człowiek?" Dla uczestnika zostały przygotowane cztery możliwe odpowiedzi.

A. kowalskiego młota

B. tapicerskiej igły

C. rzeźbiarskiego dłuta

D. toksycznych miazmatów

'Milionerzy' kadr z programu 'Milionerzy' / screen tvn.pl

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie

Pan Maciek nie wahał się przy podawaniu poprawnej odpowiedzi. Od razu stwierdził, że odpowiednim wariantem jest opcja "A.". Nie czekając długo, poprosił o jej ostateczne zaznaczenie. Hubert Urbański chwilę później poinformował uczestnika, że to dobry wybór. Jak się jednak okazało, nic bardziej mylnego. W studio "Milionerów" doszło do pomyłki! Prowadzący zaliczył wpadkę. Szybko wyszło na jaw, że to opcja "C." była tą prawidłową. Uczestnik nie ukrywał zdziwienia. Niestety, musiał pożegnać się z programem z gwarantowaną sumą 1000 złotych.

"Milionerzy". Która roślina jest kontrolowana przez procentmistrza?

"Milionerzy". Te pytania sprawiły trudność uczestnikom

W 610. odcinku "Milionerów" wystąpił pan Przemysław. Uczestnik dostał na pozor łatwe pytanie. Hubert Urbański poprosił o dokończenie przysłowia: "Powiedział nam Bartek...". Jak się okazało, na pozor proste zagadnienie sprawiło bohaterowi odcinka ogromne trudności. Na szczęście, drogą dedukcji udało się wybrać prawidłową odpowiedź. W 609. odcinku programu zagościł pan Mateusz. Uczestnik musiał wskazać poprawną odpowiedź na pytanie: O którym polityku Kukiz śpiewał "kiedyś tak kochałem ciebie"? Choć nie wiedział, która z opcji może być poprawna, postanowił zaryzykować. Jak się okazało, była to dobra decyzja. Pan Mateusz mógł kontynuować grę.