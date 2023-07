Wiktoria Gromadzka i Dominik Gumienny z "Gogglebox. Przed telewizorem" właśnie wzięli ślub. Zdjęcie z ceremonii pojawiło się na oficjalnym Instagramie stacji TTV. Para zdecydowała się na skromną uroczystość w kameralnym gronie. "Jak zwykle wszystko na ostatnią chwilę. W piątek w Pruszkowie weźmiemy ślub w urzędzie. Potem obiad dla rodziny" - wyjawiła Wiktoria w rozmowie z "Co za tydzień". Zobaczcie, jak uczestnicy show stacji TTV wyglądali w tym wyjątkowym dniu.

"Gogglebox. Przed telewizorem". Wiktoria i Dominik są już po ślubie

Wiktoria i Dominik z programu "Gogglebox". Przed telewizorem" właśnie wzięli ślub. Niedawno stacja TTV ogłosiła, że para spodziewa się dziecka. Wiktoria już od dawna marzyła o zajściu w ciążę, ale w wywiadzie dla serwisu dziendobrytvn.pl wyznała, że cierpi na endometriozę i ma z tym kłopot. "Bardzo długo się staraliśmy. I chociaż fizycznie czuję się tragicznie, to staram się z tego, jak najbardziej cieszyć" - podkreśliła w wywiadzie dla "Dzień dobry TVN". Na zdjęciach z ceremonii ślubnej już widać jej wyraźnie zaokrąglony brzuszek. Tego dnia Wiktoria miała na sobie suknię bez ramion w kolorze brudnego różu. Do której dobrała srebrny naszyjnik i bukiet róż. Dominik na tę okazję wybrał garnitur w kolorze ciemniej wiśni. Uśmiechnięta para z aktem ślubu dumnie pozowała do zdjęć. "Pięknie wyglądacie" - napisała jedna z widzek.

"Gogglebox. Przed telewizorem". Wiktoria o trudnych miesiącach ciąży

Wiktoria Gromadzka w lutym udzieliła szczerego wywiadu serwisowi dziendobrytbn.pl i wyjawiła, że przez endometriozę bardzo źle znosi ciążę. "Bardzo długo się staraliśmy (...). Moja choroba bardzo utrudniła sprawę (...). I chociaż fizycznie czuję się tragicznie, to staram się z tego jak najbardziej cieszyć. Bardzo boli mnie brzuch, niemal cały czas mam mdłości, sporo śpię. Jest ciężko (...). Bardzo możliwe, że te dolegliwości ustąpią po 3. miesiącu" - podkreśliła.

Pod koniec kwietnia para poznała płeć dziecka. Podczas imprezy zorganizowanej dla bliskich dowiedzieli się, że będzie to dziewczynka. Wiktoria na bieżąco relacjonuje przebieg ciąży na Instagramie i pokazuje zmieniający się brzuszek. Na początku czerwca ogłosiła, że jest już w połowie ciąży.