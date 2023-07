Format "The Real Housewives" jest bardzo popularny nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także za granicą, gdzie powstało już jego 20 wersji. Przyszedł czas na Polskę, a prawa do emisji nabyła Telewizja Polsat. Premierowa edycja odbędzie się w Warszawie i serwis shownews.pl właśnie wyjawił pierwszą uczestniczkę To Monika Żochowska, współzałożycielka i CEO marki Glov. Co o niej wiadomo?

"The Real Housewives Warszwa". Wiadomo, kim jest pierwsza bohaterka show

"The Real Housewives" to realisty show, które pokazuje życie zamożnych kobiet sukcesu. Uczestniczki reprezentują różne branże, łączy je pracowitość i zamiłowanie do luksusu. "Każda z uczestniczek to nietuzinkowa, mocna osobowość. Kamery Polsatu będą towarzyszyć im w życiu i pracy. Zobaczymy, gdzie mieszkają, dowiemy się, jak doszły do swoich fortun, jak wygląda ich luksusowa codzienność" - podkreślił Edward Miszczak. Panie miały już okazję debiutować na Instagramie stacji na zdjęciu z Krzysztofem Ibiszem, który poprowadzi finałowy odcinek "Reunion". Niestety widzowie nie mogli poznać ich tożsamości, bo były odwrócone tyłem. Już wiadomo, kim jest pierwsza z siedmiu bohaterek. Jak podaje serwis shownews.pl, to businesswoman Monika Żochowska. Z informacji magazynu "Forbes" wynika, że jej marka "Glov" ma ponad 11 milion przychodów.

Firma powstała w 2011 roku i została założona przez Zochowską i jej koleżankę ze studiów, Ewę Dudzic. Przyjaciółki stworzyły rękawiczkę do zmywania makijaży, która zmywa make-up jedynie za pomocą wody. "Produkt był rewolucją w branży kosmetycznej. Tak jak marzyłyśmy, stworzyłyśmy nową kategorię produktów, włókien tekstylnych do demakijażu i pielęgnacji skóry. Rewolucyjność produktu pomogła nam wejść do branży kosmetycznej mocno i szybko" - podkreśliła współzałożycielka firmy Ewa Dudzic w rozmowie z serwisem rp.pl. Panie startowały od zera. Na początku w ogóle nie miały pieniędzy i rozważały porzucenie pomysłu i powrót do bezpiecznej pracy w korporacji. Dzięki pozyskanym inwestorom mogły rozwinąć projekt.

Żochowska jest związana z multimilionerem Alexem Grynem, szefem Codewise Unicorns. W 2021 roku na świat przyszło pierwsze dziecko pary - Maksymilian. Zobaczcie więcej zdjęć uczestniczki pierwszej polskiej edycji "The Real Housewives Warsaw" w galerii na górze strony.

"The Real Housewives Warszawa". Edward Miszczak zapowiada dobrą rozrywkę

Co będzie działo się w polskiej wersji "The Real Housewives"? Zdjęcia do reality show rozpoczęły się na początku czerwca i program wystartuje w jesiennej ramówce stacji Polsat. "Przekonamy się, jak ważna jest dla uczestniczek rodzina oraz co oznacza dla nich lojalność i przyjaźń. Będziemy świadkami ich wspólnych spotkań, zobaczymy jakie relacje nawiązują się między nimi i przekonamy się, czy w świecie wielkich pieniędzy jest miejsce na takie sentymenty " - komentuje Edward Miszczak. Będziecie oglądać?