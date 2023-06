Wiadomość o zwolnieniu Katarzyny Dowbor ze stanowiska gospodyni programu "Nasz nowy dom" nie spodobało się fanom programu. W kolejnym sezonie remontowego show w roli prowadzącej zadebiutuje Elżbieta Romanowska. W nowym wywiadzie Wiesław Nowobilski, kierownik ekipy, zdradził, jak dogaduje się z nową koleżanką.

"Nasz nowy dom". Ekipa nie dogaduje się z nową prowadzącą? Wiesław Nowobilski wyznał prawdę

Rozpoczęły się zdjęcia do 21. sezonu programu "Nasz nowy dom". W rozmowie z portalem deccoria.pl Wiesław Nowobilski zdradził, jak przebiega współpraca na planie. Okazuje się, że nowa gospodyni przypadła ekipie do gustu. "Odnoszę wrażenie, jakbym znał ją już kilka lat, a w rzeczywistości spędzamy ze sobą dopiero drugi dzień" - stwierdził budowlaniec. Kierownik budowy nie szczędził Elżbiecie Romanowskiej komplementów.

Ela weszła na wesoło, pozytywnie. Rozpiera ją energia, którą daje każdemu, kto jest na planie. Już widzę i mogę stwierdzić, że ta współpraca będzie się naturalnie i szybko rozwijała. Jej energia jest zaraźliwa i napędza wszystkich do działania - przyznał Nowobilski.

Wszystko wskazuje na to, że ekipa zaakceptowała nową prowadzącą. Atmosfera na placu budowy jest bardzo ważna, zwłaszcza że fachowcy mają na remont jedynie pięć dni, więc praca musi przebiegać sprawnie.

Katarzyna Dowbor nie była bezrobotna długo. Okazuje się, że prezenterka już zaangażowała się w nowy projekt. W mediach społecznościowych dziennikarki pojawiła się tajemnicza relacja. "Bruksela z okna hotelowego. Przygoda służbowa się zaczyna" - napisała na InstaStories. Joanna Koroniewska, synowa Dowbor, w jednym z ostatnich wywiadów zdradziła, że nie martwi się o przyszłość teściowej. "To jest po prostu kobieta nie do zdarcia, to jest kobieta z żelaza, ona sobie poradzi w ten czy inny sposób i już wiem, że sobie radzi" - zapewniła aktorka w rozmowie z serwisem Party.