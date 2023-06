Wiktoria Kozar była zwyciężczynią piątej edycji "Hotelu Paradise", która odbywała się w rajskiej Panamie. 24-latka pochodzi z Warszawy, ale wyjechała na sześć lat do Londynu, gdzie studiowała prawo. Jej marzeniem była kariera w fotomodelingu. Dzięki udziałowi w show zyskała popularność i ogromną sympatię fanów, a jej konto na Instagramie śledzi teraz ponad 100 tysięcy internautów. Kozar wzięła też niedawno udział w specjalnej edycji "Hotelu Paradise All Stars". W rozmowie z fanami zdradziła tajniki tego typu produkcji. Odniosła się do konkurencyjnego show.

"Hotel Paradise". Wiktoria Kozar o sekretach produkcji "Love Island". "Dużo tam jest ustawek"

Wiktoria z "Hotelu Paradise" zorganizowała ostatnio rozmowę z fanami. Podczas Q&A została zapytana o ustawki w programach randkowych typu reality show. Wiktoria wspomniała o popularnym randkowym show stacji TV4, czyli "Love Island". To bezpośrednia konkurencja "Hotelu Paradise". Mimo że zasady w obu programach są inne, to jednak formuła opiera się na łączeniu się uczestników w pary. Wiktoria podczas jednego z eventów miała okazję porozmawiać z osobami, które brały udział w show. Jak się okazuje, program jest rzekomo częściowo reżyserowany. Do tej pory wszyscy uczestnicy "Love Island" stanowczo zaprzeczali, że wybory partnerów są im narzucane.

Z tego, co ja słyszałam, to dużo tam jest ustawek. Podobno mówią Ci, z kim powinnaś być w parze. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale słyszałam to od kilku osób. U nas w "Hotelu" nie ma w ogóle takich rzeczy, wszystko naturalnie. Chyba zależy to od programu - napisała Wiktoria.

Magda i Igor z "Love Island" zaprzeczali jakoby program był ustawiony

Po każdej edycji "Love Island" pojawiają się zarzuty, że program jest ustawiony. Igor Łubkowski i Magda Karwcka byli finalistami show i do dziś tworzą szczęśliwy związek. W rozmowie z "Galą" Igor stwierdził, że w "Love Island" relacje nie były im narzucane i "reżyserowane". Mało tego, był zdziwiony tym, jak dużo swobody mają uczestnicy. "Zastanawiałem się więc, czy to jest sztuczne, czy prawdziwe. A tak przekonałem, się, że po prostu jesteśmy tam sobą i nie ma w programie żadnych elementów ustawionych. Dla mnie akurat to było dziwne, bo zawsze byłem przekonany, że jest inaczej (...) Miałem paru znajomych, którzy byli w angielskiej edycji i mówili mi, że to nie jest ustawione, ale nigdy nie byłem pewny. Zawsze myślałem, że tak mówią z racji kontraktu" - podkreślił Igor.