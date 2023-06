"Chłopaki do wzięcia" to program o kawalerach szukających miłości. Wielu uczestnikom udaje się odnaleźć drugie połówki. W gronie tych szczęśliwców znalazł się Rafał, przedstawiający sie jako "Hadżi". Bohater miłosnego show pochwalił się partnerką w innym popularnym programie.

"Chłopaki do wzięcia". Hadżi zakochany. Razem z partnerką wystąpili w innym show

51-letni Rafał jest aspirujący wokalistą disco polo. Na co dzień mieszka w Pucku. W programie "Chłopaki do wzięcia" twierdził, ze pomimo powodzenia u kobiet, do tej pory nie udało mu się stworzyć trwałego związku. Wszystko wskazuje jednak na to, że Hadżi w końcu znalazł "tę jedyną". Razem z partnerką wystąpił w show "Gry małżeńskie". Dumny uczestnik zaprezentował swoją wybrankę widzom.

A to jest Marta, moja partnerka, ponieważ jestem w związku - przedstawił swoją ukochaną przed kamerami.

"Gry małżeńskie" to dość kontrowersyjny show. Panowie flirtują w nim bowiem na oczach swoich wybranek. Trzech mężczyzn po kolei spotyka się z singielką, której zadaniem jest wytypowanie jedynego kawalera. Żony pomagają mężom przygotować się do randki, a następnie oglądają ich poczynania na ekranie w pokoju obok. Jeśli parze uda się "oszukać" singielkę, zgarnia główną nagrodę. Rafał wystąpił w programie z Martą. Były "Chłopak do wzięcia" umówił się na spotkanie z Patrycją. Uczestnik śpiewał kobiecie swoje piosenki, oglądał tatuaże na jej pośladkach, a później wykonał jej nawet masaż. Tymczasem ukochana kibicowała Hadżiemu z sąsiedniego pomieszczenia.

