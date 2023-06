Karina Koch popularność zyskała dzięki udziałowi w serii "Chłopaki do wzięcia". W programie zazwyczaj pojawiała się w towarzystwie brata Stefana, niestety, niedawno ich relacja została wystawiona na próbę. Wszystko przez związek chłopaka do wzięcia z Aldoną. Karina nie potrafiła dogadać się z niedoszłą bratową, przez co zaczęła oddalać się od Stefana. Wszystko jednak wskazuje, że te problemy rodzeństwo ma już za sobą. Aldona opuściła dom Kochów, a Karina triumfuje! Nowy-stary etap w życiu bohaterka "Chłopaków do wzięcia" postanowiła uczcić pikantną sesją.

"Chłopaki do wzięcia". Karina pozowała do odważnych zdjęć. "Zabawiłam się w dominę"

Karina Koch na sesję zdjęciową wybrała się do Płocka. Tam makijażystka i fryzjerka przygotowały ją do zdjęć. W odważnym makijażu i z prostymi włosami bohaterka "Chłopaków do wzięcia" wyglądała doskonale! Niemal natychmiast chciała pochwalić się efektami sesji, jednak obawiała się cenzury ze strony portalów społecznościowych. Zdjęcia wykonane w Płocku są bowiem naprawdę odważne. "Były dosyć mocno wyzywające. Zabawiłam się w taką lekką dominę".

"Chłopaki do wzięcia". Internauci reagują na zdjęcia odmienionej Kariny

Karinę uprzedziła makijażystka, która za pośrednictwem Facebooka opublikowała zdjęcia z sesji zdjęciowej. Widzimy bohaterkę "Chłopaków do wzięcia" w skąpej, czarnej bieliźnie. Na niektórych ujęciach Koch jest natomiast całkowicie naga, a jej piersi są przysłonięte jedynie puklami przedłużanych włosów. Jak na zdjęcia zareagowali widzowie uwielbianej serii? Są zachwyceni! Zgodnie uznali, że Koch niezwykle kobieco wygląda w czerwonej pomadce i odważnym makijażu. "Kawał dobrej roboty" - czytamy w komentarzach pod zdjęciami. Kto wie, być może przed Kariną otworzyły się właśnie drzwi do świata fotomodelingu?

Karina Koch Facebook, Kamila Kaszanek

