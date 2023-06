Marietta Witkowska wzięła udział w pierwszej edycji "Hotelu Pradise". Udało jej się nawet zgarnąć główną nagrodę, jednak jej związek z Krzysztofem "Chrisem" Duckim wkrótce się rozpadł. Dziś uczestniczka jest szczęśliwą mężatką. Na przestrzeni lat przeszła też sporą przemianę. Celebrytka schudła 20 kilogramów. W wywiadzie dla portalu Jastrząb Post zdradziła, jak udało jej się tego dokonać.

"Hotel Paradise". Marietta zrzuciła 20 kilogramów. Zrezygnowała z dwóch rzeczy

Marietta Witkowska chętnie chwali się swoją nową sylwetką. Uczestniczka "Hotelu Paradise" zdradziła w rozmowie z portalem Jastrząb Post, jak udało jej się zrzucić 20 kilogramów. Okazuje się, że nie stosowała drakońskich diet i morderczych treningów. Wystarczyło, że zrezygnowała z dwóch rzeczy, a waga spadła.

Z alkoholu i z imprezowania. Zawsze jak byłam singielką, to dość dużo imprezowałam, jak piłam, to lubiłam sobie dużo zjeść i to było takie błędne koło. I zaczęłam też pić bardzo dużo wody, do czego zachęcam - poradziła.

Uczestniczka zaznaczyła, że osiągnęła swoją wymarzoną wagę i nie zamierza więcej chudnąć. "20 kilogramów. I więcej nie chcę. Tak jak jest, tak zostaje. Ale wymaga to ode mnie dużo pracy, bo ja mam tendencje do tycia, więc cały czas muszę nad tym pracować, żeby tak to wyglądało" - wyznała. Celebrytka dodała, że nie zależało jej na błyskawicznym schudnięciu. Nie chciała, aby zbyt szybka utrata kilogramów odbiła się na jej zdrowiu. "Najważniejsze było dla mnie, żeby sobie nie rozwalić hormonów, bo jestem już w takim wieku, gdzie jest to bardzo ważne. Nie muszę się bać efektu jo-jo, bo wszystko jest dobrze robione" - zapewniła.

Po serii miłosnych niepowodzeń Marietta Witkowska odnalazła szczęście u boku Patryka Świdowskiego. W kwietniu ubiegłego roku para stanęła na ślubnym kobiercu. Celebrytka postawiła na okazałą suknię typu księżniczka oraz welon do ziemi. Jej kreacja nie wszystkim jednak przypadła do gustu. Internautki krytykowały zwłaszcza głęboki dekolt Witkowskiej. "Coś ta twoja sukienka nie bardzo", "Jak tak w ogóle można na własnym ślubie" - komentowały "fanki".