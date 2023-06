Julia Gołębiowska wzięła udział w szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W programie połączono ją z Tomkiem, ale w ich małżeństwie szybko pojawiły się zgrzyty i ostatecznie zdecydowali się na rozwód. Julia po programie ułożyła sobie życie z nowym partnerem i wyprowadziła się dla niego za granicę, ale ta relacja także się zakończyła. Julia wróciła niedawno do Polski i na nowo układa sobie życie. Na Instagramie właśnie opublikowała wyjątkowe zdjęcie z tatą. Zobaczcie, jak bardzo zmieniła się przez lata.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Julia pokazała stare zdjęcie z tatą. "Mega zmiana"

Julia Gołębiowska ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się w sieci zdjęciem sprzed lat. Okazja była wyjątkowa, bo Julia chciała w tej sposób uczcić Dzień Ojca. Na fotografii pozuje z tatą Radosławem Gołębiowskim, którego widzowie doskonale znają z programu stacji TVN. To właśnie on najbardziej wspierał córkę w trakcie trwania eksperymentu. Nie da się ukryć, że przez lata Julia przeszła sporą metamorfozę. Nie nosi już okularów, a włosy farbuje teraz na jasny blond. Fani Julki byli zachwyceni udostępnionym zdjęciem. "Twarz twojego taty bez zmian, ale ty.... mega zmiana", "Masz niezwykłego tatę, widać, że stoi za tobą murem", "W życiu bym nie poznała" - czytamy w komentarzach.

Trochę się zmieniliśmy przez lata... Życzę ci najwięcej zdrowia, a reszta przyjdzie i powoli się spełnia - napisała Julia.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Julia Gołębiowska z tatą fot. instagram.com/golebiowska.julka

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Julia o rozstaniu z partnerem

Po zakończeniu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Julia się zakochała. Dla nowego partnera zmieniła życie i przeniosła się za granicę. Niestety ich miłość nie przetrwała próby czasu. Niedawno Julia wyjawiła na Instagramie, że nie chce dzielić się powodami rozpadu ich związku.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Julia świętuje pierwszy rok związku fot. instagram.com/golebiowska.julka

"Nigdy nie podam powodu ze względu na szacunek do siebie, byłego partnera oraz relacji, którą mieliśmy. Chciałam się z wami podzielić tą informacją, ponieważ dzieliłam się szczęściem, kiedy je znalazłam. Zatem fair wobec was byłoby wytłumaczenie, dlaczego "zniknęły wspólne zdjęcia". Natomiast szczegóły są zbyt prywatną kwestią, aby dzielić się nimi na forum" - podkreśliła Julia. Uczestniczka ślubnego eksperymentu niedawno zaczęła też nową pracę. "Zmieniłam pracę, zmusiła mnie do tego sytuacja. Obecnie pracuję w gastronomii jako kelnerka i nawet nieźle się w tym odnajduję" - podsumowała.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Julia fot. instgrm.com/golebiowska.julka